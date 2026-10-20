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Под ударом рф оказалась энергетика в 7 областях - где есть отключения

Киев • УНН

 • 4002 просмотра

россия ночью и утром атаковала энергообъекты семи областей, оставив часть потребителей без света. Действуют графики отключений.

Под ударом рф оказалась энергетика в 7 областях - где есть отключения

Под ударом рф в ночь на 20 октября оказалась энергетика в семи областях Украины, что вызвало обесточивания. Графики продолжают действовать. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

К сожалению, враг продолжает целенаправленно и систематически атаковать нашу энергетику. Ночью и утром россия атаковала энергетические объекты в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения

- отмечается в сообщении Минэнерго

рф атаковала энергетику в 11 областях, за неделю 87 ударов - Минэнерго19.10.26, 11:19 • 4940 просмотров

Как указано, "сложной остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах". "Из-за постоянных обстрелов и боевых действий имеем новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

Энергетикам уже удалось вернуть свет части потребителей. Аварийно-восстановительные бригады работают везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Работы осложняют ежедневные российские атаки, длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов, отметили в министерстве.

28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский19.10.26, 16:25 • 15246 просмотров

Непогода

В результате неблагоприятных погодных условий на Одесчине без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов. Специалисты работают над устранением повреждений.

Графики

Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Это, как подчеркивается, вынужденные меры, необходимые для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий.

Ночная атака рф оставила без света десятки тысяч семей в Украине20.10.26, 10:13 • 3344 просмотра

Юлия Шрамко

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