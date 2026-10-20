Под ударом рф оказалась энергетика в 7 областях - где есть отключения
Киев • УНН
россия ночью и утром атаковала энергообъекты семи областей, оставив часть потребителей без света. Действуют графики отключений.
Под ударом рф в ночь на 20 октября оказалась энергетика в семи областях Украины, что вызвало обесточивания. Графики продолжают действовать. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Вражеские атаки
К сожалению, враг продолжает целенаправленно и систематически атаковать нашу энергетику. Ночью и утром россия атаковала энергетические объекты в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения
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Как указано, "сложной остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах". "Из-за постоянных обстрелов и боевых действий имеем новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", — говорится в сообщении.
Энергетикам уже удалось вернуть свет части потребителей. Аварийно-восстановительные бригады работают везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Работы осложняют ежедневные российские атаки, длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов, отметили в министерстве.
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Непогода
В результате неблагоприятных погодных условий на Одесчине без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов. Специалисты работают над устранением повреждений.
Графики
Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Это, как подчеркивается, вынужденные меры, необходимые для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий.
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