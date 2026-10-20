Ночная атака рф оставила без света десятки тысяч семей в Украине
Киев • УНН
Россия ночью атаковала три энергообъекта ДТЭК в Одесской области и вызвала обесточивание в Ровненской области. Без света остаются 32,7 тысячи семей.
россия в ночь на 20 октября продолжила атаки на энергетику в Украине. В ряде областей, в том числе Одесской и Ровненской, есть обесточивания. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей и энергокомпании ДТЭК.
Детали
"Ночью враг атаковал сразу 3 энергообъекта ДТЭК в Одесской области. Враг продолжает уничтожать распределительные сети Одесской области, чтобы сделать невозможной передачу электроэнергии в дома", – говорится в сообщении ДТЭК.
Согласно имеющейся информации, часть домов уже удалось повторно подключить к электроснабжению.
"Еще 32,7 тыс. семей остаются без света. Наши бригады работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Спасибо за терпение и понимание", – говорится в сообщении ДТЭК.
Кроме того, начальник Ровненской военной администрации Александр Коваль сообщил об обесточивании во многих населенных пунктах Ровненской области из-за российской атаки.
"По последствиям вражеских атак во многих населенных пунктах Ровненской области – обесточивания. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – отметил Коваль.
Напомним
За неделю рф 87 раз атаковала энергетику и нефтегазовый сектор Украины.
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский19.10.26, 16:25 • 15245 просмотров