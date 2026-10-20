Ночная атака рф оставила без света десятки тысяч семей в Украине

россия в ночь на 20 октября продолжила атаки на энергетику в Украине. В ряде областей, в том числе Одесской и Ровненской, есть обесточивания. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей и энергокомпании ДТЭК.

Детали

"Ночью враг атаковал сразу 3 энергообъекта ДТЭК в Одесской области. Враг продолжает уничтожать распределительные сети Одесской области, чтобы сделать невозможной передачу электроэнергии в дома", – говорится в сообщении ДТЭК.

Согласно имеющейся информации, часть домов уже удалось повторно подключить к электроснабжению.

"Еще 32,7 тыс. семей остаются без света. Наши бригады работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Спасибо за терпение и понимание", – говорится в сообщении ДТЭК.

Кроме того, начальник Ровненской военной администрации Александр Коваль сообщил об обесточивании во многих населенных пунктах Ровненской области из-за российской атаки.

"По последствиям вражеских атак во многих населенных пунктах Ровненской области – обесточивания. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – отметил Коваль.

Напомним

За неделю рф 87 раз атаковала энергетику и нефтегазовый сектор Украины.

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