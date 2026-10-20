Нічна атака рф залишила без світла десятки тисяч родин в Україні

росія у ніч на 20 жовтня продовжила атаки на енергетику в Україні. У низці областей, у тому числі Одеській та Рівненській, є знеструмлення. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади та енергокомпанії ДТЕК.

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"Вночі ворог атакував одразу 3 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині. Ворог продовжує нищити розподільчі мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі", – йдеться у дописі ДТЕК.

За наявною інформацією, частину домівок уже вдалося перезаживити.

"Ще 32,7 тис. родин залишаються без світла. Наші бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Дякуємо за терпіння та розуміння", – сказано у дописі ДТЕК.

Крім того, начальник Рівненської військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про знеструмлення у у багатьох населених пунктах Рівненщини через російську атаку.

"За наслідками ворожих атак у багатьох населених пунктах Рівненщини – знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – зазначив Коваль.

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