28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський

Після чергової хвилі російських атак були ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після селектора по ситуації в областях України, передає УНН.

Провів селектор по ситуації в областях України після чергової хвилі російських атак. Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній

Крім того, за словами Глави держави, була доповідь Прем’єр-міністра України щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону.

Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад. Міністр оборони України, міністр закордонних справ, команда Офісу отримали невідкладні завдання щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати нашу ППО. Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати