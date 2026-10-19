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28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський

Київ • УНН

 • 4050 перегляди

Російські атаки пошкодили 28 підстанцій та інших енергооб’єктів. Зеленський доручив прискорити відновлення й посилити підтримку ППО партнерами.

28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Після чергової хвилі російських атак були ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після селектора по ситуації в областях України, передає УНН.

Провів селектор по ситуації в областях України після чергової хвилі російських атак. Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній 

- заявив Зеленський. 

Крім того, за словами Глави держави, була доповідь Прем’єр-міністра України щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону.

Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад. Міністр оборони України, міністр закордонних справ, команда Офісу отримали невідкладні завдання щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати нашу ППО. Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати 

- резюмував Глава держави. 

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