28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
Киев • УНН
Российские атаки повредили 28 подстанций и других энергообъектов. Зеленский поручил ускорить восстановление и усилить поддержку ПВО со стороны партнёров.
После очередной волны российских атак были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после селектора по ситуации в областях Украины, передает УНН.
Провел селектор по ситуации в областях Украины после очередной волны российских атак. Были, к сожалению, поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергетики. Везде продолжаются восстановительные работы, и людям постепенно возвращают электричество. Благодарен каждой ремонтной бригаде, всем работникам и работницам энергетических компаний
Кроме того, по словам Главы государства, был доклад Премьер-министра Украины о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону.
Детально определили направления ключевого внимания как правительственных структур и энергетических компаний, так и областных и местных властей. Министр обороны Украины, министр иностранных дел, команда Офиса получили неотложные задания по контактам с партнерами, которые могут как можно скорее поддержать нашу ПВО. Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также отсрочка отдельных типов жизненно необходимых поставок на уровне Министерства войны в Соединенных Штатах. Сегодня вечером — дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты
рф атаковала энергетику в 11 областях, за неделю 87 ударов - Минэнерго19.10.26, 11:19 • 3826 просмотров