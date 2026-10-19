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28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский

Киев • УНН

 • 8334 просмотра

Российские атаки повредили 28 подстанций и других энергообъектов. Зеленский поручил ускорить восстановление и усилить поддержку ПВО со стороны партнёров.

28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

После очередной волны российских атак были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после селектора по ситуации в областях Украины, передает УНН.

Провел селектор по ситуации в областях Украины после очередной волны российских атак. Были, к сожалению, поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергетики. Везде продолжаются восстановительные работы, и людям постепенно возвращают электричество. Благодарен каждой ремонтной бригаде, всем работникам и работницам энергетических компаний 

- заявил Зеленский. 

Кроме того, по словам Главы государства, был доклад Премьер-министра Украины о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону.

Детально определили направления ключевого внимания как правительственных структур и энергетических компаний, так и областных и местных властей. Министр обороны Украины, министр иностранных дел, команда Офиса получили неотложные задания по контактам с партнерами, которые могут как можно скорее поддержать нашу ПВО. Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также отсрочка отдельных типов жизненно необходимых поставок на уровне Министерства войны в Соединенных Штатах. Сегодня вечером — дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты 

- резюмировал Глава государства. 

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Антонина Туманова

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Электроэнергия
Владимир Зеленский
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Украина