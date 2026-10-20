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The Washington Post

Під ударом рф опинилася енергетика у 7 областях - де є відключення

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Росія вночі та вранці атакувала енергооб’єкти семи областей, залишивши частину споживачів без світла. Діють графіки відключень.

Під ударом рф опинилася енергетика у 7 областях - де є відключення

Під ударом рф у ніч на 20 жовтня опинилася енергетика в семи областях України, що викликало знеструмлення. Графіки продовжуються. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.

Ворожі атаки

На жаль, ворог продовжує цілеспрямовано та систематично атакувати нашу енергетику. Вночі та вранці росія атакувала енергетичні об’єкти у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання

- зазначається у повідомленні Міненергою

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Як вказано, "складною залишається ситуація і в прифронтових та прикордонних регіонах". "Через постійні обстріли та бойові дії маємо нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.

Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Аварійно-відновлювальні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Роботи ускладнюють щоденні російські атаки, тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів, зауважили в міністерстві.

28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський19.10.26, 16:25 • 15038 переглядiв

Негода

Внаслідок несприятливих погодних умов на Одещині без електропостачання залишаються 6 населених пунктів. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень.

Графіки

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Це, як наголошується, вимушені заходи, необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.

Нічна атака рф залишила без світла десятки тисяч родин в Україні20.10.26, 10:13 • 1270 переглядiв

Юлія Шрамко

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