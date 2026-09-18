В Тернопольской области умер маленький мальчик, подозрения объявлены матери и семейному врачу

В Тернопольской области умер малолетний мальчик из-за отсутствия надлежащего медицинского наблюдения, матери и семейному врачу сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В Тернопольской области матери и семейному врачу сообщено о подозрении в уголовном производстве по делу о смерти малолетнего мальчика, который, по данным следствия, длительное время оставался без надлежащего медицинского наблюдения - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, ребенок родился в конце мая 2021 года. С июля 2021 года по март 2023 года мать не обращалась за необходимой медицинской помощью и не приводила сына на профилактические осмотры, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Мать заключила декларацию с семейным врачом о медицинском обслуживании ребенка. В то же время, по данным следствия, врач ни разу лично не осмотрел мальчика. Сведения в медицинскую документацию он вносил дистанционно, только со слов родителей во время телефонных разговоров.

Из-за отсутствия надлежащего медицинского наблюдения генетическую патологию у ребенка своевременно не диагностировали.

Впоследствии мальчик умер. Согласно выводам следствия, своевременное выявление заболевания, надлежащее лечение и медицинское наблюдение могли предотвратить его смерть.

Руководитель Кременецкой окружной прокуратуры сообщил 46-летней матери о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Семейному врачу сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

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