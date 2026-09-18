На Тернопільщині помер маленький хлопчик, підозри отримали матір та сімейний лікар
Київ • УНН
Хлопчик помер після тривалої відсутності медичного нагляду. Матері та сімейному лікарю повідомили про підозру.
На Тернопільщині помер малолітній хлопчик через відсутність належного медичного нагляду, матері та сімейному лікарю повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
На Тернопільщині матері та сімейному лікарю повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті малолітнього хлопчика, який, за даними слідства, тривалий час залишався без належного медичного нагляду
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Як повідомили у прокуратурі, дитина народилася наприкінці травня 2021 року. З липня 2021 року до березня 2023 року мати не зверталася по необхідну медичну допомогу та не приводила сина на профілактичні огляди, попри наявні проблеми зі здоров’ям.
Мати уклала декларацію із сімейним лікарем щодо медичного обслуговування дитини. Водночас, за даними слідства, лікар жодного разу особисто не оглянув хлопчика. Відомості до медичної документації він вносив дистанційно, лише зі слів батьків під час телефонних розмов.
Через відсутність належного медичного нагляду генетичну патологію у дитини своєчасно не діагностували.
Згодом хлопчик помер. За висновками слідства, своєчасне виявлення захворювання, належне лікування та медичний нагляд могли запобігти його смерті.
Керівник Кременецької окружної прокуратури повідомив 46-річній матері про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).
Сімейному лікарю повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).
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