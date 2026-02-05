$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 11154 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 8400 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 10730 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 10338 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 8404 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10752 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18927 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29589 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22647 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Публікації
Ексклюзиви
У Харкові дитина з аутизмом померла в муках: матері повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Харкові 11-річний хлопчик з аутизмом помер 8 липня 2025 року від черепно-мозкової травми та відсутності медичної допомоги. Його 36-річній матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов'язків.

У Харкові дитина з аутизмом померла в муках: матері повідомлено про підозру

Маленький харків’янин Олег був особливою дитиною: через аутизм і розумову відсталість він повністю залежав від догляду матері. Проте належного піклування з боку найріднішої людини не отримував, через це й помер. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина, з якими вона була ознайомлена під підпис. Незважаючи на це, вона систематично не забезпечувала його догляд

- йдеться у повідомленні.

Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан різко погіршувався. 

У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син.

8 липня 2025 року 11-річний Олег помер.

Керівник Салтівської окружної прокуратури м. Харкова погодив підозру 36-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Немає виправдання байдужості до життя дитини. Як може рідна мати не помічати, що у сина, який і так хворіє, анорексія? Коли дорослі, від яких залежить безпека і здоров’я дитини, нехтують своїм обов’язком, наслідки можуть бути смертельними. Кожен, хто залишає дитину без належного догляду і ігнорує її страждання, нестиме повну відповідальність перед законом. Прокуратура докладе максимум зусиль, щоб всебічно встановити всі деталі справи

- наголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей. Було створено 45 міжвідомчих груп. Упродовж місяця, з 12 грудня 2025 року, перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. Проведено перевірки щодо понад 26 тисяч дітей.

За результатами перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень; 118 - щодо посадовців, 96 - щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, ініційовано дисциплінарні провадження.

Залишили дітей без нагляду, що призвело до смерті: прокуратура відреагувала на неналежний догляд за дітьми на Донбасі03.02.26, 15:23 • 2710 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Харків