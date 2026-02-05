У Харкові дитина з аутизмом померла в муках: матері повідомлено про підозру

Маленький харків’янин Олег був особливою дитиною: через аутизм і розумову відсталість він повністю залежав від догляду матері. Проте належного піклування з боку найріднішої людини не отримував, через це й помер. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина, з якими вона була ознайомлена під підпис. Незважаючи на це, вона систематично не забезпечувала його догляд

Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан різко погіршувався.

У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син.

8 липня 2025 року 11-річний Олег помер.

Керівник Салтівської окружної прокуратури м. Харкова погодив підозру 36-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Немає виправдання байдужості до життя дитини. Як може рідна мати не помічати, що у сина, який і так хворіє, анорексія? Коли дорослі, від яких залежить безпека і здоров’я дитини, нехтують своїм обов’язком, наслідки можуть бути смертельними. Кожен, хто залишає дитину без належного догляду і ігнорує її страждання, нестиме повну відповідальність перед законом. Прокуратура докладе максимум зусиль, щоб всебічно встановити всі деталі справи