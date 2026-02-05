У Харкові дитина з аутизмом померла в муках: матері повідомлено про підозру
Київ • УНН
У Харкові 11-річний хлопчик з аутизмом помер 8 липня 2025 року від черепно-мозкової травми та відсутності медичної допомоги. Його 36-річній матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов'язків.
Маленький харків’янин Олег був особливою дитиною: через аутизм і розумову відсталість він повністю залежав від догляду матері. Проте належного піклування з боку найріднішої людини не отримував, через це й помер. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина, з якими вона була ознайомлена під підпис. Незважаючи на це, вона систематично не забезпечувала його догляд
Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан різко погіршувався.
У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син.
8 липня 2025 року 11-річний Олег помер.
Керівник Салтівської окружної прокуратури м. Харкова погодив підозру 36-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).
Немає виправдання байдужості до життя дитини. Як може рідна мати не помічати, що у сина, який і так хворіє, анорексія? Коли дорослі, від яких залежить безпека і здоров’я дитини, нехтують своїм обов’язком, наслідки можуть бути смертельними. Кожен, хто залишає дитину без належного догляду і ігнорує її страждання, нестиме повну відповідальність перед законом. Прокуратура докладе максимум зусиль, щоб всебічно встановити всі деталі справи
За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей. Було створено 45 міжвідомчих груп. Упродовж місяця, з 12 грудня 2025 року, перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. Проведено перевірки щодо понад 26 тисяч дітей.
За результатами перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень; 118 - щодо посадовців, 96 - щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, ініційовано дисциплінарні провадження.
