11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Залишили дітей без нагляду, що призвело до смерті: прокуратура відреагувала на неналежний догляд за дітьми на Донбасі

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Правоохоронці розслідують неналежний догляд за дітьми в інтернаті Донецької області, де у 2022 році загинула дитина. Дві медсестри залишили без нагляду вихованок, одна з яких задушила іншу.

Залишили дітей без нагляду, що призвело до смерті: прокуратура відреагувала на неналежний догляд за дітьми на Донбасі

Правоохоронці відреагували на факти неналежного догляду за дітьми в одному з інтернатів Донецької області. Інцидент, який стався в 2022 році, закінчився смертю дитини, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, в лютому 2022 року дві молодші медсестри по догляду за хворими заступили на чергування у групі, де перебували діти з інвалідністю та тяжкими порушеннями розвитку. Вони мали понад 10 років професійного стажу.

Одна з медичних працівниць помітила, що 17-річна підопічна перебуває у збудженому стані та намагається завдати собі тілесних ушкоджень. Однак замість того, щоб забезпечити належний нагляд та надати медичну допомогу, вона звʼязала дівчину та залишила у кімнаті разом із іншою 15-річною вихованкою.

Далі обидві медпрацівниці залишили обох дітей в одній кімнаті без нагляду, усвідомлюючи, що обидві неповнолітні потребують постійного контролю та сторонньої допомоги.

Між дівчатами виник конфлікт, в ході якого молодша вихованка задушила старшу фартушком.

Байдужість - вбиває. Особливо, коли йдеться про дітей, які повністю залежать від дорослих, і для кого відсутність належної уваги може стати фатальною

- заявив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

Після трагедії обидві медсестри звільнились з займаних посад. Колишній співробітниці інтернату повідомлено про підозру, а щодо її колеги до суду скеровано обвинувальний акт. Обом інкриміновано неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини (ч. 2 ст. 137 КК України).

Санкція статті передбачає обмеження волі від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

Нагадаємо

На Закарпатті перед судом постане колишня директорка дитячого будинку, яка приховувала сексуальне насильство 17-річним вихованцем над трьома малолітніми хлопчиками.

Євген Устименко

