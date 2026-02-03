Залишили дітей без нагляду, що призвело до смерті: прокуратура відреагувала на неналежний догляд за дітьми на Донбасі

Правоохоронці відреагували на факти неналежного догляду за дітьми в одному з інтернатів Донецької області. Інцидент, який стався в 2022 році, закінчився смертю дитини, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, в лютому 2022 року дві молодші медсестри по догляду за хворими заступили на чергування у групі, де перебували діти з інвалідністю та тяжкими порушеннями розвитку. Вони мали понад 10 років професійного стажу.

Одна з медичних працівниць помітила, що 17-річна підопічна перебуває у збудженому стані та намагається завдати собі тілесних ушкоджень. Однак замість того, щоб забезпечити належний нагляд та надати медичну допомогу, вона звʼязала дівчину та залишила у кімнаті разом із іншою 15-річною вихованкою.

Далі обидві медпрацівниці залишили обох дітей в одній кімнаті без нагляду, усвідомлюючи, що обидві неповнолітні потребують постійного контролю та сторонньої допомоги.

Між дівчатами виник конфлікт, в ході якого молодша вихованка задушила старшу фартушком.

Байдужість - вбиває. Особливо, коли йдеться про дітей, які повністю залежать від дорослих, і для кого відсутність належної уваги може стати фатальною - заявив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

Після трагедії обидві медсестри звільнились з займаних посад. Колишній співробітниці інтернату повідомлено про підозру, а щодо її колеги до суду скеровано обвинувальний акт. Обом інкриміновано неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини (ч. 2 ст. 137 КК України).

Санкція статті передбачає обмеження волі від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

