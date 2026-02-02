$42.810.04
Приховувала сексуальне насильство над дітьми: на Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку

Київ • УНН

 • 96 перегляди

На Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку, яка приховувала сексуальне насильство 17-річним вихованцем над трьома малолітніми хлопчиками. Обвинувальний акт щодо кривдника вже скеровано до суду, а справу директорки призначено до розгляду.

Приховувала сексуальне насильство над дітьми: на Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку

На Закарпатті 17-річний вихованець дитячого будинку протягом тривалого часу вчиняв сексуальне насильство над трьома малолітніми хлопчиками, одному з них було лише 9 років. Про це знала й директорка інтернату, однак замість захисту вирішила приховати злочин. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"На Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку – інтернату, яка приховувала сексуальне насильство над дітьми. Встановлено, що обвинуваченій було відомо про системне сексуальне насильство, яке вчиняв 17-річний вихованець інтернату щодо трьох малолітніх хлопчиків - одного віком 9 років та двох віком 14 років. Попри обізнаність про ці факти, посадовиця сприяла залученню хлопця до виконання функцій організатора дитячих розваг і заходів для дітей молодшого віку, де він вчиняв сексуальне насильство щодо дітей", – йдеться у дописі.

Після того, як директорка проігнорувала отриману інформацію, якою поділилися вихованці, про факт вчинення злочину над дітьми повідомили вихователі. Потерпілих допитали за допомогою методики "Зелена кімната" й підтвердили, що насильство тривало упродовж тривалого часу.

"Обвинувальний акт щодо безпосереднього кривдника вже скеровано до суду. Колишній директорці інкриміновано невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілих (ч. 1 ст. 137 КК України). Справа вже призначена до розгляду у суді." - наголошується у дописі.

Нагадаємо

28-річного киянина, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері, визнали неосудним через психічне захворювання. Прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Алла Кіосак

