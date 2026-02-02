Скрывала сексуальное насилие над детьми: на Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома
Киев • УНН
На Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома, которая скрывала сексуальное насилие 17-летним воспитанником над тремя малолетними мальчиками. Обвинительный акт в отношении обидчика уже направлен в суд, а дело директорши назначено к рассмотрению.
На Закарпатье 17-летний воспитанник детского дома в течение длительного времени совершал сексуальное насилие над тремя малолетними мальчиками, одному из них было всего 9 лет. Об этом знала и директор интерната, однако вместо защиты решила скрыть преступление. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
"На Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома – интерната, которая скрывала сексуальное насилие над детьми. Установлено, что обвиняемой было известно о системном сексуальном насилии, которое совершал 17-летний воспитанник интерната в отношении трех малолетних мальчиков - одного в возрасте 9 лет и двух в возрасте 14 лет. Несмотря на осведомленность об этих фактах, должностное лицо способствовало привлечению парня к выполнению функций организатора детских развлечений и мероприятий для детей младшего возраста, где он совершал сексуальное насилие в отношении детей", – говорится в сообщении.
После того, как директор проигнорировала полученную информацию, которой поделились воспитанники, о факте совершения преступления над детьми сообщили воспитатели. Пострадавших допросили с помощью методики "Зеленая комната" и подтвердили, что насилие продолжалось в течение длительного времени.
"Обвинительный акт в отношении непосредственного обидчика уже направлен в суд. Бывшему директору инкриминировано невыполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевших (ч. 1 ст. 137 УК Украины). Дело уже назначено к рассмотрению в суде." - отмечается в сообщении.
