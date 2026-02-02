Скрывала сексуальное насилие над детьми: на Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома

$42.810.04
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 22997 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 50699 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 68180 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 46884 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48221 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 34931 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51566 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65058 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40587 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
УНН Lite
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 122 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 3438 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 4764 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 8444 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 28442 просмотра
Скрывала сексуальное насилие над детьми: на Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома

Киев • УНН

 • 36 просмотра

На Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома, которая скрывала сексуальное насилие 17-летним воспитанником над тремя малолетними мальчиками. Обвинительный акт в отношении обидчика уже направлен в суд, а дело директорши назначено к рассмотрению.

Скрывала сексуальное насилие над детьми: на Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома

На Закарпатье 17-летний воспитанник детского дома в течение длительного времени совершал сексуальное насилие над тремя малолетними мальчиками, одному из них было всего 9 лет. Об этом знала и директор интерната, однако вместо защиты решила скрыть преступление. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"На Закарпатье будут судить бывшую директоршу детского дома – интерната, которая скрывала сексуальное насилие над детьми. Установлено, что обвиняемой было известно о системном сексуальном насилии, которое совершал 17-летний воспитанник интерната в отношении трех малолетних мальчиков - одного в возрасте 9 лет и двух в возрасте 14 лет. Несмотря на осведомленность об этих фактах, должностное лицо способствовало привлечению парня к выполнению функций организатора детских развлечений и мероприятий для детей младшего возраста, где он совершал сексуальное насилие в отношении детей", – говорится в сообщении.

После того, как директор проигнорировала полученную информацию, которой поделились воспитанники, о факте совершения преступления над детьми сообщили воспитатели. Пострадавших допросили с помощью методики "Зеленая комната" и подтвердили, что насилие продолжалось в течение длительного времени.

"Обвинительный акт в отношении непосредственного обидчика уже направлен в суд. Бывшему директору инкриминировано невыполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевших (ч. 1 ст. 137 УК Украины). Дело уже назначено к рассмотрению в суде." - отмечается в сообщении.

Напомним

28-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве бабушки и покушении на убийство матери, признали невменяемым из-за психического заболевания. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область