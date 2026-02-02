У Києві чоловіка, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним
Київ • УНН
28-річного киянина, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері, визнали неосудним через психічне захворювання. Прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
28-річного киянина, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері, визнали неосудним через психічне захворювання. Прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
"Киянин, який задушив бабусю й намагався вбити матір, на очах у зв’язаного батька, виявився неосудним через психічне захворювання. Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного щодо 28-річного чоловіка, підозрюваного у скоєнні вбивства бабусі та замаху на вбивство своєї матері", – йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік має психічну хворобу з параноїдальним синдромом. Через це він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними під час скоєння злочину.
"Дії 28-річного чоловіка кваліфіковано як умисне вбивство та закінчений замах на вбивство. Наразі він перебуває у медзакладі з наданням психіатричної допомоги із суровим наглядом", – йдеться у дописі.
Додатково
У грудні 2025 року киянина затримали за підозрою у вбивстві. Встановлено, що спочатку він бив по голові чайником, а потім задушив свою бабусю. Далі почав завдавати удари по голові матері, після чого намагався задушити і її. Жінка втратила свідомість, тож син подумав, що вона мертва. Батько чоловіка весь цей час був зв’язаний, як згодом пояснив затриманий - щоб не заважав.
Нагадаємо
У помешканні колишнього військового, який убив 4 поліцейських на Черкащині, вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Зловмисника ліквідовано на місці.