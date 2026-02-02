У Києві чоловіка, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 906 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів рф ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 7054 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 38774 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 56140 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 37935 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 43734 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 31505 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50025 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63827 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40109 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.8м/с
64%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 11283 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 7394 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 12224 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 8966 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 6198 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 36 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 356 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 70039 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 97532 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 73602 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаська область
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 23898 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 34660 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 36869 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 39433 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 41711 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Starlink

У Києві чоловіка, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним

Київ • УНН

 • 80 перегляди

28-річного киянина, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері, визнали неосудним через психічне захворювання. Прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

У Києві чоловіка, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним

28-річного киянина, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері, визнали неосудним через психічне захворювання. Прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

"Киянин, який задушив бабусю й намагався вбити матір, на очах у зв’язаного батька, виявився неосудним через психічне захворювання. Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного щодо 28-річного чоловіка, підозрюваного у скоєнні вбивства бабусі та замаху на вбивство своєї матері", – йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік має психічну хворобу з параноїдальним синдромом. Через це він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними під час скоєння злочину.

"Дії 28-річного чоловіка кваліфіковано як умисне вбивство та закінчений замах на вбивство. Наразі він перебуває у медзакладі з наданням психіатричної допомоги із суровим наглядом", – йдеться у дописі.

Додатково

У грудні 2025 року киянина затримали за підозрою у вбивстві. Встановлено, що спочатку він бив по голові чайником, а потім задушив свою бабусю. Далі почав завдавати удари по голові матері, після чого намагався задушити і її. Жінка втратила свідомість, тож син подумав, що вона мертва. Батько чоловіка весь цей час був зв’язаний, як згодом пояснив затриманий - щоб не заважав.

Нагадаємо

У помешканні колишнього військового, який убив 4 поліцейських на Черкащині, вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Зловмисника ліквідовано на місці.

Алла Кіосак

КиївКримінал та НП
Київ