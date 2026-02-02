$42.810.04
Зеленский: обстрелы РФ энергообъектов за сутки были у фронта и в приграничье, но без целенаправленных ударов РФ ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
В Киеве мужчину, убившего бабушку и пытавшегося убить мать, признали невменяемым

Киев • УНН

28-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве бабушки и покушении на убийство матери, признали невменяемым из-за психического заболевания. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

28-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве бабушки и покушении на убийство матери, признали невменяемым из-за психического заболевания. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Подробности

"Киевлянин, задушивший бабушку и пытавшийся убить мать, на глазах у связанного отца, оказался невменяемым из-за психического заболевания. Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства бабушки и покушении на убийство своей матери", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием с параноидальным синдромом. Из-за этого он не мог осознавать свои действия и руководить ими во время совершения преступления.

"Действия 28-летнего мужчины квалифицированы как умышленное убийство и оконченное покушение на убийство. Сейчас он находится в медучреждении по оказанию психиатрической помощи со строгим надзором", – говорится в сообщении.

Дополнительно

В декабре 2025 года киевлянина задержали по подозрению в убийстве. Установлено, что сначала он бил по голове чайником, а затем задушил свою бабушку. Далее начал наносить удары по голове матери, после чего пытался задушить и ее. Женщина потеряла сознание, поэтому сын подумал, что она мертва. Отец мужчины все это время был связан, как впоследствии объяснил задержанный - чтобы не мешал.

Напомним

В помещении бывшего военного, убившего 4 полицейских на Черкасщине, изъят схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. Злоумышленник ликвидирован на месте.

Алла Киосак

КиевКриминал и ЧП
