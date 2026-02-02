В Киеве мужчину, убившего бабушку и пытавшегося убить мать, признали невменяемым
Киев • УНН
28-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве бабушки и покушении на убийство матери, признали невменяемым из-за психического заболевания. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
28-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве бабушки и покушении на убийство матери, признали невменяемым из-за психического заболевания. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Подробности
"Киевлянин, задушивший бабушку и пытавшийся убить мать, на глазах у связанного отца, оказался невменяемым из-за психического заболевания. Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства бабушки и покушении на убийство своей матери", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием с параноидальным синдромом. Из-за этого он не мог осознавать свои действия и руководить ими во время совершения преступления.
"Действия 28-летнего мужчины квалифицированы как умышленное убийство и оконченное покушение на убийство. Сейчас он находится в медучреждении по оказанию психиатрической помощи со строгим надзором", – говорится в сообщении.
Дополнительно
В декабре 2025 года киевлянина задержали по подозрению в убийстве. Установлено, что сначала он бил по голове чайником, а затем задушил свою бабушку. Далее начал наносить удары по голове матери, после чего пытался задушить и ее. Женщина потеряла сознание, поэтому сын подумал, что она мертва. Отец мужчины все это время был связан, как впоследствии объяснил задержанный - чтобы не мешал.
Напомним
В помещении бывшего военного, убившего 4 полицейских на Черкасщине, изъят схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. Злоумышленник ликвидирован на месте.