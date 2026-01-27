$43.130.01
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: у помешканні стрілка знайшли схрон зброї і наркотики

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У помешканні колишнього військового, який убив 4 поліцейських на Черкащині, вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Зловмисника ліквідовано на місці.

Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: у помешканні стрілка знайшли схрон зброї і наркотики

У помешканні колишнього військового, який вбив 4 поліцейських на Черкащині та ще одного поранив, вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН

На Черкащині під час спецоперації загинули четверо поліцейських, ще один поранений. Трагедія сталася сьогодні в селі Нехворощ Черкаського району. Поліцейські проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого мешканця до тяжкого злочину, вчиненого минулого року. Побачивши правоохоронців, чоловік втік з місця проживання, взявши із собою автоматичну зброю, та сховався у лісі 

- йдеться в повідомленні. 

Під час заходів із розшуку та затримання, зловмисник відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок цього четверо правоохоронців загинули, п’ятого госпіталізовано з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці.

Зловмисник - місцевий мешканець, 1967 року народження. Під час обшуку в його домоволодінні вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини 

- зазначили правоохоронці. 

Нагадаємо 

У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.

Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині сталося під час затримання підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району. Стрілком виявився колишній військовий, який тікав від поліцейських, а потім відкрив по ним вогонь.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Обшук
Сутички
Національна поліція України
Черкаська область
Україна