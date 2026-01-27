$43.130.01
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 12611 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 12879 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 21575 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 17002 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 33063 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 20972 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16445 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 30207 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27108 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотики

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В доме бывшего военного, убившего 4 полицейских в Черкасской области, изъят тайник с оружием, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. Злоумышленник ликвидирован на месте.

Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотики

В помещении бывшего военного, который убил 4 полицейских в Черкасской области и еще одного ранил, изъят схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН

В Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один ранен. Трагедия произошла сегодня в селе Нехворощ Черкасского района. Полицейские проводили следственные действия, чтобы установить причастность местного жителя к тяжкому преступлению, совершенному в прошлом году. Увидев правоохранителей, мужчина сбежал с места жительства, взяв с собой автоматическое оружие, и скрылся в лесу 

- говорится в сообщении. 

Во время мероприятий по розыску и задержанию, злоумышленник открыл огонь по полицейским. В результате четверо правоохранителей погибли, пятый госпитализирован с ранениями. Нападавший был ликвидирован на месте.

Злоумышленник - местный житель, 1967 года рождения. Во время обыска в его домовладении изъят схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества 

- отметили правоохранители. 

Напомним 

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.

Убийство четырех полицейских в Черкасской области произошло во время задержания подозреваемого в совершении покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. Стрелком оказался бывший военный, который убегал от полицейских, а затем открыл по ним огонь.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Обыск
Столкновения
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Украина