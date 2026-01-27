Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотики

В помещении бывшего военного, который убил 4 полицейских в Черкасской области и еще одного ранил, изъят схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

В Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один ранен. Трагедия произошла сегодня в селе Нехворощ Черкасского района. Полицейские проводили следственные действия, чтобы установить причастность местного жителя к тяжкому преступлению, совершенному в прошлом году. Увидев правоохранителей, мужчина сбежал с места жительства, взяв с собой автоматическое оружие, и скрылся в лесу - говорится в сообщении.

Во время мероприятий по розыску и задержанию, злоумышленник открыл огонь по полицейским. В результате четверо правоохранителей погибли, пятый госпитализирован с ранениями. Нападавший был ликвидирован на месте.

Злоумышленник - местный житель, 1967 года рождения. Во время обыска в его домовладении изъят схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества - отметили правоохранители.

Напомним

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.

Убийство четырех полицейских в Черкасской области произошло во время задержания подозреваемого в совершении покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. Стрелком оказался бывший военный, который убегал от полицейских, а затем открыл по ним огонь.