Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе

Правоохранители отреагировали на факты ненадлежащего ухода за детьми в одном из интернатов Донецкой области. Инцидент, произошедший в 2022 году, закончился смертью ребенка, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в феврале 2022 года две младшие медсестры по уходу за больными заступили на дежурство в группе, где находились дети с инвалидностью и тяжелыми нарушениями развития. Они имели более 10 лет профессионального стажа.

Одна из медицинских работниц заметила, что 17-летняя подопечная находится в возбужденном состоянии и пытается нанести себе телесные повреждения. Однако вместо того, чтобы обеспечить надлежащий надзор и оказать медицинскую помощь, она связала девушку и оставила в комнате вместе с другой 15-летней воспитанницей.

Далее обе медработницы оставили обоих детей в одной комнате без присмотра, осознавая, что обе несовершеннолетние нуждаются в постоянном контроле и посторонней помощи.

Между девочками возник конфликт, в ходе которого младшая воспитанница задушила старшую фартуком.

Безразличие - убивает. Особенно, когда речь идет о детях, которые полностью зависят от взрослых, и для кого отсутствие должного внимания может стать фатальным - заявил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

После трагедии обе медсестры уволились с занимаемых должностей. Бывшей сотруднице интерната сообщено о подозрении, а в отношении ее коллеги в суд направлен обвинительный акт. Обеим инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

