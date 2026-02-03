Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 5178 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 9038 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 15668 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 27220 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 27878 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 26529 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28510 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33744 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43008 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28833 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2м/с
60%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 15271 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 8020 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 13923 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 45811 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 22199 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 45950 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 59751 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 45141 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 48674 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 125376 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Федор Вениславский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 3276 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 26214 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 26970 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 26297 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 24888 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times

Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Правоохранители расследуют ненадлежащий уход за детьми в интернате Донецкой области, где в 2022 году погиб ребенок. Две медсестры оставили без присмотра воспитанниц, одна из которых задушила другую.

Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе

Правоохранители отреагировали на факты ненадлежащего ухода за детьми в одном из интернатов Донецкой области. Инцидент, произошедший в 2022 году, закончился смертью ребенка, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в феврале 2022 года две младшие медсестры по уходу за больными заступили на дежурство в группе, где находились дети с инвалидностью и тяжелыми нарушениями развития. Они имели более 10 лет профессионального стажа.

Одна из медицинских работниц заметила, что 17-летняя подопечная находится в возбужденном состоянии и пытается нанести себе телесные повреждения. Однако вместо того, чтобы обеспечить надлежащий надзор и оказать медицинскую помощь, она связала девушку и оставила в комнате вместе с другой 15-летней воспитанницей.

Далее обе медработницы оставили обоих детей в одной комнате без присмотра, осознавая, что обе несовершеннолетние нуждаются в постоянном контроле и посторонней помощи.

Между девочками возник конфликт, в ходе которого младшая воспитанница задушила старшую фартуком.

Безразличие - убивает. Особенно, когда речь идет о детях, которые полностью зависят от взрослых, и для кого отсутствие должного внимания может стать фатальным

- заявил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

После трагедии обе медсестры уволились с занимаемых должностей. Бывшей сотруднице интерната сообщено о подозрении, а в отношении ее коллеги в суд направлен обвинительный акт. Обеим инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

Напомним

На Закарпатье перед судом предстанет бывшая директор детского дома, которая скрывала сексуальное насилие 17-летним воспитанником над тремя малолетними мальчиками.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область