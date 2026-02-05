$43.170.02
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 11054 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 8300 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 10678 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 10302 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 8372 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10741 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18917 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 29563 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22640 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
В Харькове ребенок с аутизмом умер в мучениях: матери сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Харькове 11-летний мальчик с аутизмом умер 8 июля 2025 года от черепно-мозговой травмы и отсутствия медицинской помощи. Его 36-летней матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей.

В Харькове ребенок с аутизмом умер в мучениях: матери сообщено о подозрении

Маленький харьковчанин Олег был особенным ребенком: из-за аутизма и умственной отсталости он полностью зависел от ухода матери. Однако должного попечения со стороны самого родного человека не получал, из-за этого и умер. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Медицинские учреждения неоднократно давали женщине рекомендации по лечению сына, с которыми она была ознакомлена под подпись. Несмотря на это, она систематически не обеспечивала его уход

- говорится в сообщении.

Летом 2025 года, при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось. 

У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Несмотря на это, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын.

8 июля 2025 года 11-летний Олег умер.

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова согласовал подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Нет оправдания безразличию к жизни ребенка. Как может родная мать не замечать, что у сына, который и так болеет, анорексия? Когда взрослые, от которых зависит безопасность и здоровье ребенка, пренебрегают своим долгом, последствия могут быть смертельными. Каждый, кто оставляет ребенка без надлежащего ухода и игнорирует его страдания, будет нести полную ответственность перед законом. Прокуратура приложит максимум усилий, чтобы всесторонне установить все детали дела

- подчеркнул заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей. Было создано 45 межведомственных групп. В течение месяца, с 12 декабря 2025 года, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания. Проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.

По результатам проверок зарегистрировано 214 уголовных производств; 118 - в отношении должностных лиц, 96 - в отношении родителей и опекунов. 44 лицам сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов, инициированы дисциплинарные производства.

Ольга Розгон

