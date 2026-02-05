В Харькове ребенок с аутизмом умер в мучениях: матери сообщено о подозрении

Маленький харьковчанин Олег был особенным ребенком: из-за аутизма и умственной отсталости он полностью зависел от ухода матери. Однако должного попечения со стороны самого родного человека не получал, из-за этого и умер. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Медицинские учреждения неоднократно давали женщине рекомендации по лечению сына, с которыми она была ознакомлена под подпись. Несмотря на это, она систематически не обеспечивала его уход - говорится в сообщении.

Летом 2025 года, при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось.

У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Несмотря на это, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын.

8 июля 2025 года 11-летний Олег умер.

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова согласовал подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Нет оправдания безразличию к жизни ребенка. Как может родная мать не замечать, что у сына, который и так болеет, анорексия? Когда взрослые, от которых зависит безопасность и здоровье ребенка, пренебрегают своим долгом, последствия могут быть смертельными. Каждый, кто оставляет ребенка без надлежащего ухода и игнорирует его страдания, будет нести полную ответственность перед законом. Прокуратура приложит максимум усилий, чтобы всесторонне установить все детали дела - подчеркнул заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей. Было создано 45 межведомственных групп. В течение месяца, с 12 декабря 2025 года, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания. Проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.

По результатам проверок зарегистрировано 214 уголовных производств; 118 - в отношении должностных лиц, 96 - в отношении родителей и опекунов. 44 лицам сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов, инициированы дисциплинарные производства.

Оставили детей без присмотра, что привело к смерти: прокуратура отреагировала на ненадлежащий уход за детьми на Донбассе