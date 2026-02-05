В Харькове ребенок с аутизмом умер в мучениях: матери сообщено о подозрении
Киев • УНН
В Харькове 11-летний мальчик с аутизмом умер 8 июля 2025 года от черепно-мозговой травмы и отсутствия медицинской помощи. Его 36-летней матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей.
Маленький харьковчанин Олег был особенным ребенком: из-за аутизма и умственной отсталости он полностью зависел от ухода матери. Однако должного попечения со стороны самого родного человека не получал, из-за этого и умер. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Медицинские учреждения неоднократно давали женщине рекомендации по лечению сына, с которыми она была ознакомлена под подпись. Несмотря на это, она систематически не обеспечивала его уход
Летом 2025 года, при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось.
У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Несмотря на это, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын.
8 июля 2025 года 11-летний Олег умер.
Руководитель Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова согласовал подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).
Нет оправдания безразличию к жизни ребенка. Как может родная мать не замечать, что у сына, который и так болеет, анорексия? Когда взрослые, от которых зависит безопасность и здоровье ребенка, пренебрегают своим долгом, последствия могут быть смертельными. Каждый, кто оставляет ребенка без надлежащего ухода и игнорирует его страдания, будет нести полную ответственность перед законом. Прокуратура приложит максимум усилий, чтобы всесторонне установить все детали дела
По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей. Было создано 45 межведомственных групп. В течение месяца, с 12 декабря 2025 года, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания. Проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.
По результатам проверок зарегистрировано 214 уголовных производств; 118 - в отношении должностных лиц, 96 - в отношении родителей и опекунов. 44 лицам сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов, инициированы дисциплинарные производства.
