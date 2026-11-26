На западе Украины 27–28 ноября ожидается снежная погода, может выпасть до 20 см снега. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Днем 27 и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительный снег, прирост снежного покрова 8–20 см; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый) - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 27 ноября погоду в Украине будут формировать два погодообразующих процесса.

"В большинстве областей давление продолжит стремительно расти, и будет формироваться поле высокого давления от мощного антициклона с центром над югом Скандинавии. В его передней части с северными и северо-восточными потоками будет поступать холодный воздух. Вместе с тем с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоничностью над Италией, и несколько более теплый влажный воздух", - указали в Укргидрометцентре.

Как ожидается, 27 ноября будет облачно с прояснениями. По Украине, кроме северной и северо-восточной частей, умеренный снег, мокрый снег, на Закарпатье и юге страны с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в Прикарпатье значительный снег.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье и юге страны в течение суток 2-8° тепла.

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