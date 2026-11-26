На западе Украины может выпасть до 20 см снега - прогноз синоптиков
Киев • УНН
На западе Украины прогнозируют сильный снегопад и увеличение снежного покрова до 20 см. На дорогах ожидается гололедица, объявлен жёлтый уровень опасности.
На западе Украины 27–28 ноября ожидается снежная погода, может выпасть до 20 см снега. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Днем 27 и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительный снег, прирост снежного покрова 8–20 см; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)
По данным синоптиков, 27 ноября погоду в Украине будут формировать два погодообразующих процесса.
"В большинстве областей давление продолжит стремительно расти, и будет формироваться поле высокого давления от мощного антициклона с центром над югом Скандинавии. В его передней части с северными и северо-восточными потоками будет поступать холодный воздух. Вместе с тем с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоничностью над Италией, и несколько более теплый влажный воздух", - указали в Укргидрометцентре.
Как ожидается, 27 ноября будет облачно с прояснениями. По Украине, кроме северной и северо-восточной частей, умеренный снег, мокрый снег, на Закарпатье и юге страны с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в Прикарпатье значительный снег.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье и юге страны в течение суток 2-8° тепла.
Украину накроет холодный воздух: где ожидаются снег и гололедица25.11.26, 06:59 • 10018 просмотров