Фото: ГСЧС Украины

В пятницу, 27 ноября, Украину накрыл снегопад. Непогода наблюдается во Львовской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой и других областях. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях наблюдается опасный уровень погодных условий. 27–28 ноября может выпасть до 20 см снега, на дорогах возможна гололедица.

В то же время, как сообщает Агентство восстановления, по состоянию на утро 27 ноября проезд по всем автомобильным дорогам государственного значения обеспечен. Дорожные службы работают в усиленном режиме.

К зимнему содержанию дорог привлечены 574 единицы спецтехники. Продолжается расчистка автодорог от снега и обработка покрытия противогололедными материалами. За сутки использовали 6 431 тонну песчано-соляной смеси и 353 тонны соли. В течение ночи из-за снегопадов возникали осложнения движения на отдельных участках дорог Тернопольской области, Прикарпатья и Ровенской области. В настоящее время проезд обеспечен. На горных перевалах продолжаются интенсивные снегопады — говорится в сообщении.

В сети появились фото и видео кадров непогоды из разных регионов Украины.

Напомним

На заснеженной горе Пип Иван Черногорский в Карпатах утром 23 ноября ударил 11-градусный мороз.