У п’ятницю, 27 листопада, Україну накрив снігопад. Негода спостерігається на Львівщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Вінниччині та в інших регіонах. Про це повідомляє УНН.

За даними Укргідрометцентру, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях небезпечний рівень погодних умов. 27-28 листопада може намести до 20 см снігу, на дорогах можлива ожеледиця.

Водночас, як повідомляє Агентство відновлення, станом на ранок 27 листопада проїзд усіма автошляхами державного значення забезпечено. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.

До зимового утримання доріг залучено 574 одиниці спецтехніки. Триває розчищення автошляхів від снігу та обробка покриття протиожеледними матеріалами. За добу використали 6 431 тонну піщано-сольової суміші та 353 тонни солі. Упродовж ночі через снігопади виникали ускладнення руху на окремих ділянках доріг Тернопільщини, Прикарпаття та Рівненщини. Наразі проїзд забезпечено. На гірських перевалах тривають інтенсивні снігопади