Снігопад накрив Україну: дороги розчищають 574 одиниці техніки
Київ • УНН
Снігопади охопили кілька регіонів України, місцями очікують до 20 см опадів та ожеледицю. Проїзд державними дорогами забезпечено.
У п’ятницю, 27 листопада, Україну накрив снігопад. Негода спостерігається на Львівщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Вінниччині та в інших регіонах. Про це повідомляє УНН.
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За даними Укргідрометцентру, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях небезпечний рівень погодних умов. 27-28 листопада може намести до 20 см снігу, на дорогах можлива ожеледиця.
Водночас, як повідомляє Агентство відновлення, станом на ранок 27 листопада проїзд усіма автошляхами державного значення забезпечено. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.
До зимового утримання доріг залучено 574 одиниці спецтехніки. Триває розчищення автошляхів від снігу та обробка покриття протиожеледними матеріалами. За добу використали 6 431 тонну піщано-сольової суміші та 353 тонни солі. Упродовж ночі через снігопади виникали ускладнення руху на окремих ділянках доріг Тернопільщини, Прикарпаття та Рівненщини. Наразі проїзд забезпечено. На гірських перевалах тривають інтенсивні снігопади
У мережі з’явились фото і відео кадрів негоди з різних регіонів України.
Нагадаємо
На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку 23 листопада вдарив 11-градусний мороз.