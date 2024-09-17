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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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TikTok оспаривает закон США о «продаже или запрете» в суде

TikTok оспаривает закон США о «продаже или запрете» в суде

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 01:02  •  4198 просмотра

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TikTok заявляет, что закон США о возможном запрете платформы будет иметь «потрясающее» влияние на свободу слова. Компания оспаривает законодательство в суде, утверждая, что оно неконституционно и ограничивает права 170 млн пользователей.

TikTok заявил в суде в понедельник, что закон США, который может привести к его запрету, если компания ByteDance не продаст TikTok, будет иметь «потрясающее» влияние на свободу слова американских пользователей. Закон был принят из-за беспокойства, что данные пользователей TikTok в США могут быть использованы правительством Китая. TikTok и ByteDance неоднократно отрицали связи с китайскими властями. Об этом пишет ВВС, передает УНН

Детали

В мае компании подали в суд, чтобы заблокировать это законодательство, назвав его неконституционным и фактически ограничивающим свободу слова 170 миллионов пользователей TikTok в США. В понедельник аргументы TikTok рассмотрела панель из трех судей в апелляционном суде Вашингтона.

Юрист Тиффани Чианчи заявила, что использование платформы политиками накануне президентских выборов 2024 года выглядит «лицемерно» и заставляет сомневаться в обоснованности опасений по безопасности. «Если бы это было опасно, они бы там не были», - добавила она.

Адвокат Министерства юстиции США Дэниел Тенни возразил против защиты TikTok, аргументируя, что код платформы базируется в США.

 «Здесь нет никаких сомнений, что алгоритм рекомендаций поддерживается, разрабатывается и пишется ByteDance, а не TikTok в США», - сказал он. «Это не выражение американцев в США - это выражение китайских инженеров в Китае».

Также было высказано беспокойство, что TikTok может быть использован правительством Китая для распространения пропаганды в США. Однако защитники свободы слова в США, гарантированной Первой поправкой к Конституции, заявляют, что поддержка закона о «продаже или запрете» станет подарком для авторитарных режимов во всем мире.

Сянгнун Ван, юрист Института Первой поправки Колумбийского университета, отметил, что репрессивные режимы могут использовать этот прецедент для обоснования новых ограничений на доступ своих граждан к информации и медиа из-за рубежа.

Джеймс Льюис из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне утверждает, что закон был разработан так, чтобы выдержать судебную проверку. «Основные аргументы против TikTok очень сильны», - сказал он. «Ключевой вопрос - примет ли суд, что требование продажи не регулирует свободу слова».

По мнению экспертов, независимо от решения апелляционного суда, дело может затянуться на месяцы, если не дольше, и, возможно, дойдет до Верховного суда США.

Адвокат TikTok и ByteDance Эндрю Пинкус заявил суду, что этот закон вводит чрезвычайное ограничение свободы слова, основываясь на неопределенных будущих рисках. Он также отметил, что TikTok «не принадлежит» Китаю, а является собственностью ByteDance Limited, компании на Каймановых островах. Однако судья Шри Сринивасан ответил, что компания «подчиняется китайскому контролю».

Адвокаты TikTok утверждают, что правительство США не обвиняет компанию в каких-либо правонарушениях, и наказание применяется на основе предположения о возможных проблемах в будущем. Судья Гинзберг подчеркнул, что закон накладывает «абсолютный запрет на текущее управление компанией», а не на саму компанию, и направлен против группы компаний, контролируемых так называемым иностранным противником, а не только против TikTok.

Юрист Джеффри Фишер, представляющий создателей контента на платформе, выразил беспокойство, что закон может ограничить их конституционное право работать с издателем по своему выбору, таким как TikTok под его нынешним владельцем.

TikTok видалив понад 2600 російських пропагандистських каналів - ЦПД30 августа 2024, 15:04 • 28001 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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