TikTok удалил более 2600 российских пропагандистских каналов - ЦПД

В течение последних нескольких месяцев администрация TikTok ликвидировали несколько десятков российских пропагандистских каналов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

российская пропагандистская инфраструктура потеряла более 2600 каналов в ТикТок с весны - заявил Коваленко.

Однако, по его словам, москва до сих пор оперирует тысячами каналов, через которые разгоняют пропаганду в Украине.

Напомним

Весной этого года заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Алина Бондарчук заявила, что Украина и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.