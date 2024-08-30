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TikTok видалив понад 2600 російських пропагандистських каналів - ЦПД

TikTok видалив понад 2600 російських пропагандистських каналів - ЦПД

Київ • УНН

 • 28302 перегляди

Адміністрація TikTok ліквідувала десятки російських пропагандистських каналів за останні місяці. Керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що з весни було видалено понад 2600 каналів, але Росія все ще оперує тисячами.

Протягом останніх декількох місяців адміністрація TikTok ліквідували декілька десятків російських пропагандистських каналів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

російська пропагандистська інфраструктура втратила понад 2600 каналів в ТікТок з весни

- заявив Коваленко. 

Проте, за його словами, москва досі оперує  тисячами каналів, через які розганяють пропаганду в Україні.

Нагадаємо

Навесні цього року заступниця керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Аліна Бондарчук заявила, що Україна та TikTok почнуть блокувати акаунти, які поширюють російську пропаганду, в тому числі ті, що поширюють відео, спрямовані на зрив мобілізації та посилення суспільної напруги.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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