TikTok оскаржує закон США про "продаж або заборону" в суді

TikTok заявив у суді в понеділок, що закон США, який може призвести до його заборони, якщо компанія ByteDance не продасть TikTok, матиме "приголомшливий" вплив на свободу слова американських користувачів. Закон було ухвалено через занепокоєння, що дані користувачів TikTok у США можуть бути використані урядом Китаю. TikTok і ByteDance неодноразово заперечували зв'язки з китайською владою. Про це пише ВВС, передає УНН.

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У травні компанії подали до суду, щоб заблокувати це законодавство, назвавши його неконституційним і таким, що фактично обмежує свободу слова 170 мільйонів користувачів TikTok у США. У понеділок аргументи TikTok розглянула панель із трьох суддів у апеляційному суді Вашингтона.

Юристка Тіффані Чіанчі заявила, що використання платформи політиками напередодні президентських виборів 2024 року виглядає "лицемірно" і змушує сумніватися в обґрунтованості безпекових побоювань. "Якби це було небезпечно, вони б там не були", — додала вона.

Адвокат Міністерства юстиції США Деніел Тенні заперечив проти захисту TikTok, аргументуючи, що код платформи базується в США.

"Тут немає жодних сумнівів, що алгоритм рекомендацій підтримується, розробляється та пишеться ByteDance, а не TikTok у США", — сказав він. "Це не вираз американців у США — це вираз китайських інженерів у Китаї".

Також було висловлено занепокоєння, що TikTok може бути використаний урядом Китаю для поширення пропаганди в США. Проте захисники свободи слова в США, гарантованої Першою поправкою до Конституції, заявляють, що підтримка закону про "продаж або заборону" стане подарунком для авторитарних режимів у всьому світі.

Сянгнун Ван, юрист Інституту Першої поправки Колумбійського університету, зазначив, що репресивні режими можуть використати цей прецедент для обґрунтування нових обмежень на доступ своїх громадян до інформації та медіа з-за кордону.

Джеймс Льюїс з Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні стверджує, що закон було розроблено так, щоб витримати судову перевірку. "Основні аргументи проти TikTok дуже сильні", — сказав він. "Ключове питання — чи прийме суд, що вимога продажу не регулює свободу слова".

На думку експертів, незалежно від рішення апеляційного суду, справа може тривати місяцями, якщо не довше, і, можливо, дійде до Верховного суду США.

Адвокат TikTok та ByteDance Ендрю Пінкус заявив суду, що цей закон вводить надзвичайне обмеження свободи слова, базуючись на невизначених майбутніх ризиках. Він також наголосив, що TikTok "не належить" Китаю, а є власністю ByteDance Limited, компанії на Кайманових островах. Проте суддя Шрі Срінівасан відповів, що компанія "підпорядковується китайському контролю".

Адвокати TikTok стверджують, що уряд США не звинувачує компанію у будь-яких правопорушеннях, і покарання застосовується на основі припущення про можливі проблеми в майбутньому. Суддя Гінзберг підкреслив, що закон накладає "абсолютну заборону на поточне управління компанією", а не на саму компанію, і спрямований проти групи компаній, контрольованих так званим іноземним противником, а не тільки проти TikTok.

Юрист Джеффрі Фішер, що представляє творців контенту на платформі, висловив занепокоєння, що закон може обмежити їхнє конституційне право працювати з видавцем на свій вибір, таким як TikTok під його нинішнім власником.

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