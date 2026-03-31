$43.840.0450.490.12
США 21 квітня оприлюднять деталі оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міноборони США 21 квітня оприлюднить розподіл витрат на 2027 фінансовий рік. Загальний обсяг фінансування нацбезпеки може сягнути рекордних показників.

США 21 квітня оприлюднять деталі оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік

Міністерство оборони США планує 21 квітня оприлюднити деталі оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік, включно з розподілом витрат між видами військ. Про це для Bloomberg повідомив представник Пентагону на умовах анонімності, пише УНН.

Деталі

Йдеться про деталізацію після попереднього огляду бюджету, який адміністрація Дональда Трампа планує представити 3 квітня. Загальний обсяг витрат на національну безпеку, за попередніми оцінками, може сягнути 1,5 трильйона доларів.

Після публікації основних параметрів бюджету керівники фінансових підрозділів армії, флоту, ВПС, морської піхоти та Агентства протиракетної оборони мають представити свої бюджетні запити. Вони також оприлюднять п’ятирічні плани витрат, включно з деталізацією за окремими програмами.

Очікується, що найбільшу увагу приверне саме загальний рівень витрат на оборону, який може стати рекордним. Водночас наразі не уточнюється, чи сума в 1,5 трильйона доларів стосується лише бюджету Пентагону, чи всіх витрат на національну безпеку.

Що відомо про додаткові запити та затримки

Додатковий запит Пентагону на поточний рік, який може становити близько 200 мільярдів доларів, ще перебуває на розгляді Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

Адміністрація також уже подала запит на понад 1 трильйон доларів на цей фінансовий рік, що приблизно на 13% більше, ніж було затверджено Конгресом на 2025 рік.

Затримки з підготовкою бюджетних документів цього року пояснюють технічними та процедурними причинами, зокрема наслідками призупинення роботи уряду та затримками з ухваленням бюджету на 2026 рік.

