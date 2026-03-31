США 21 апреля обнародуют детали оборонного бюджета на 2027 финансовый год

Киев • УНН

 • 3390 просмотра

Минобороны США 21 апреля обнародует распределение расходов на 2027 финансовый год. Общий объем финансирования нацбезопасности может достичь рекордных показателей.

США 21 апреля обнародуют детали оборонного бюджета на 2027 финансовый год

Министерство обороны США планирует 21 апреля обнародовать детали оборонного бюджета на 2027 финансовый год, включая распределение расходов между видами войск. Об этом для Bloomberg сообщил представитель Пентагона на условиях анонимности, пишет УНН.

Детали

Речь идет о детализации после предварительного обзора бюджета, который администрация Дональда Трампа планирует представить 3 апреля. Общий объем расходов на национальную безопасность, по предварительным оценкам, может достичь 1,5 триллиона долларов.

После публикации основных параметров бюджета руководители финансовых подразделений армии, флота, ВВС, морской пехоты и Агентства противоракетной обороны должны представить свои бюджетные запросы. Они также обнародуют пятилетние планы расходов, включая детализацию по отдельным программам.

Ожидается, что наибольшее внимание привлечет именно общий уровень расходов на оборону, который может стать рекордным. В то же время пока не уточняется, относится ли сумма в 1,5 триллиона долларов только к бюджету Пентагона или ко всем расходам на национальную безопасность.

Что известно о дополнительных запросах и задержках

Дополнительный запрос Пентагона на текущий год, который может составить около 200 миллиардов долларов, еще находится на рассмотрении Административно-бюджетного управления Белого дома.

Администрация также уже подала запрос на более 1 триллиона долларов на этот финансовый год, что примерно на 13% больше, чем было утверждено Конгрессом на 2025 год.

Задержки с подготовкой бюджетных документов в этом году объясняют техническими и процедурными причинами, в частности последствиями приостановки работы правительства и задержками с принятием бюджета на 2026 год.

Степан Гафтко

