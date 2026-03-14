США відправляють морпіхів і військові кораблі з USS Tripoli на Близький Схід - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр оборони Піт Гегсет розгортає додаткові сили для протидії Ірану в Ормузькій протоці. Військові готують операції з нейтралізації ракетних загроз.
Міністерство оборони США відправляє на Близький Схід десантний корабель USS Tripoli разом із підрозділами морської піхоти. Про це пише Axios з посиланням на джерела, передає УНН.
"Міністр оборони Піт Гегсет відправляє на Близький Схід десантний корабель USS Tripoli разом із експедиційним підрозділом морської піхоти", підтвердив у п'ятницю високопосадовець США виданню Axios.
За словами американського чиновника, розгортання додасть тисячі морських піхотинців, кілька військових кораблів та винищувачі F-35 для підтримки тих, хто вже перебуває в регіоні.
Повідомляється, що Центральне командування США запросило створення нових сил, щоб мати більше можливостей для військових операцій проти Ірану.
"Експедиційні сили морської піхоти просуваються в регіон, на тлі того, як Іран продовжує атакувати судноплавство в Ормузькій протоці, що призводить до зростання світових цін на нафту, судноплавство та страхування", - зазначає видання.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв у четвер, що супровід комерційних суден у протоці ВМС США може розпочатися "скоро". Він додав, що перебої вже коштували США 11 мільярдів доларів.
За словами обізнаних джерел, перед початком таких супровідних операцій американські військові планують можливі операції з нейтралізації наземних протикорабельних ракет, які іранці розгорнули в районі протоки.
Іран розглядає дозвіл на прохід танкерів за умови продажу нафти в китайських юанях.