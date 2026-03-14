США відправляють морпіхів і військові кораблі з USS Tripoli на Близький Схід - ЗМІ

Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 40622 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 76464 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 41135 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 58146 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 82084 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 100666 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 49458 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 30468 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 22411 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб13 березня, 23:35 • 14333 перегляди
Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні14 березня, 00:43 • 20935 перегляди
Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів14 березня, 01:32 • 11488 перегляди
Дрони атакували Афіпський НПЗ у краснодарському краї рфVideo14 березня, 01:54 • 13139 перегляди
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та пораненіPhoto14 березня, 03:13 • 16159 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів09:04 • 414 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 23434 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 28824 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 30213 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 40614 перегляди
США відправляють морпіхів і військові кораблі з USS Tripoli на Близький Схід - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

Міністр оборони Піт Гегсет розгортає додаткові сили для протидії Ірану в Ормузькій протоці. Військові готують операції з нейтралізації ракетних загроз.

Міністерство оборони США відправляє на Близький Схід десантний корабель USS Tripoli разом із підрозділами морської піхоти. Про це пише Axios з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Міністр оборони Піт Гегсет відправляє на Близький Схід десантний корабель USS Tripoli разом із експедиційним підрозділом морської піхоти", підтвердив у п'ятницю високопосадовець США виданню Axios.

За словами американського чиновника, розгортання додасть тисячі морських піхотинців, кілька військових кораблів та винищувачі F-35 для підтримки тих, хто вже перебуває в регіоні.

Повідомляється, що Центральне командування США запросило створення нових сил, щоб мати більше можливостей для військових операцій проти Ірану.

"Експедиційні сили морської піхоти просуваються в регіон, на тлі того, як Іран продовжує атакувати судноплавство в Ормузькій протоці, що призводить до зростання світових цін на нафту, судноплавство та страхування", - зазначає видання.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв у четвер, що супровід комерційних суден у протоці ВМС США може розпочатися "скоро". Він додав, що перебої вже коштували США 11 мільярдів доларів.

За словами обізнаних джерел, перед початком таких супровідних операцій американські військові планують можливі операції з нейтралізації наземних протикорабельних ракет, які іранці розгорнули в районі протоки.

Іран розглядає дозвіл на прохід танкерів за умови продажу нафти в китайських юанях.

Павло Башинський

