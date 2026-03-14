США отправляют морпехов и военные корабли с USS Tripoli на Ближний Восток - СМИ
Киев • УНН
Министр обороны Пит Хегсет развертывает дополнительные силы для противодействия Ирану в Ормузском проливе. Военные готовят операции по нейтрализации ракетных угроз.
Министерство обороны США отправляет на Ближний Восток десантный корабль USS Tripoli вместе с подразделениями морской пехоты. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает УНН.
Подробности
"Министр обороны Пит Хегсет отправляет на Ближний Восток десантный корабль USS Tripoli вместе с экспедиционным подразделением морской пехоты", — подтвердил в пятницу высокопоставленный чиновник США изданию Axios.
По словам американского чиновника, развертывание добавит тысячи морских пехотинцев, несколько военных кораблей и истребители F-35 для поддержки тех, кто уже находится в регионе.
Сообщается, что Центральное командование США запросило создание новых сил, чтобы иметь больше возможностей для военных операций против Ирана.
"Экспедиционные силы морской пехоты продвигаются в регион на фоне того, как Иран продолжает атаковать судоходство в Ормузском проливе, что приводит к росту мировых цен на нефть, судоходство и страхование", - отмечает издание.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял в четверг, что сопровождение коммерческих судов в проливе ВМС США может начаться "скоро". Он добавил, что перебои уже стоили США 11 миллиардов долларов.
По словам осведомленных источников, перед началом таких сопроводительных операций американские военные планируют возможные операции по нейтрализации наземных противокорабельных ракет, которые иранцы развернули в районе пролива.
Напомним
Иран рассматривает разрешение на проход танкеров при условии продажи нефти в китайских юанях.