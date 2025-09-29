Трамп вирішив несподівано взяти участь у термінових зборах генералів у Вірджинії - WP
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вирішив відвідати збори генералів у Вірджинії, що спричинило додаткові заходи безпеки та затьмарило промову міністра оборони. Його рішення було несподіваним, але він виступить із підбадьорливою промовою про успіхи військових.
Президент США Дональд Трамп вирішив відвідати глобальні збори провідних генералів країни на базі морської піхоти Квантіко у Вірджинії, що спричинило додаткові заходи безпеки та затьмарило заплановане звернення міністра оборони Піта Хегсета. Про це пише УНН із посиланням на The Washington Post.
Деталі
Зустріч відбудеться у Вірджинії, де Трамп планує виступити з підбадьорливою промовою, підкресливши успіхи військових та позитивну атмосферу серед лідерів збройних сил.
Це дійсно просто дуже приємна зустріч, яка розповідає про те, як добре ми справляємося у військовому плані… Ми говоримо про те, що ми робимо, що вони роблять і як ми це робимо
Рішення Трампа несподівано з’явитися на заході, запланованому міністром оборони, призвело до зміни протоколу безпеки та додаткових труднощів для генералів і адміралів, частина з яких проїхала тисячі миль для участі у події.
Документ про планування, надісланий у суботу та переглянутий The Post, підтверджує присутність президента на зборі у вівторок і зазначає, що його візит "значно змінить положення безпеки" під час промови в Університеті морської піхоти.
Нагадаємо
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів зібратися наступного тижня без попередження та пояснення причин на базі морської піхоти у Вірджинії.
Ця незвичайна директива викликала занепокоєння та плутанину серед вищого військового командування.