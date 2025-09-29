Трамп вирішив несподівано взяти участь у термінових зборах генералів у Вірджинії - WP

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 24842 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 45175 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 32672 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 34273 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 58697 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69198 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 89736 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 147325 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56265 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49249 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico28 вересня, 14:04 • 8426 перегляди
Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"Video28 вересня, 14:14 • 7116 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 28 вересня, 14:23 • 11200 перегляди
Проросійський Додон оголосив перемогу опозиції очевидною на виборах у Молдові та закликав прихильників вийти на мітинг завтра28 вересня, 14:39 • 4142 перегляди
Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт28 вересня, 15:06 • 4618 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 54469 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 147327 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 69231 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 79036 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 79408 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27602 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 89737 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48027 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52461 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53909 перегляди
Актуальне
The Times
Google Play
YouTube
Spotify
Facebook

Трамп вирішив несподівано взяти участь у термінових зборах генералів у Вірджинії - WP

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Президент США Дональд Трамп вирішив відвідати збори генералів у Вірджинії, що спричинило додаткові заходи безпеки та затьмарило промову міністра оборони. Його рішення було несподіваним, але він виступить із підбадьорливою промовою про успіхи військових.

Трамп вирішив несподівано взяти участь у термінових зборах генералів у Вірджинії - WP

Президент США Дональд Трамп вирішив відвідати глобальні збори провідних генералів країни на базі морської піхоти Квантіко у Вірджинії, що спричинило додаткові заходи безпеки та затьмарило заплановане звернення міністра оборони Піта Хегсета. Про це пише УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Зустріч відбудеться у Вірджинії, де Трамп планує виступити з підбадьорливою промовою, підкресливши успіхи військових та позитивну атмосферу серед лідерів збройних сил.

Це дійсно просто дуже приємна зустріч, яка розповідає про те, як добре ми справляємося у військовому плані… Ми говоримо про те, що ми робимо, що вони роблять і як ми це робимо

- заявив він.

Рішення Трампа несподівано з’явитися на заході, запланованому міністром оборони, призвело до зміни протоколу безпеки та додаткових труднощів для генералів і адміралів, частина з яких проїхала тисячі миль для участі у події.

Документ про планування, надісланий у суботу та переглянутий The Post, підтверджує присутність президента на зборі у вівторок і зазначає, що його візит "значно змінить положення безпеки" під час промови в Університеті морської піхоти.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів зібратися наступного тижня без попередження та пояснення причин на базі морської піхоти у Вірджинії.

Ця незвичайна директива викликала занепокоєння та плутанину серед вищого військового командування.

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Корпус морської піхоти США
The Washington Post
Вірджинія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки