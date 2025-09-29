Трамп решил неожиданно принять участие в срочном собрании генералов в Вирджинии - WP
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп решил посетить глобальное собрание ведущих генералов страны на базе морской пехоты Квантико в Вирджинии, что повлекло за собой дополнительные меры безопасности и омрачило запланированное обращение министра обороны Пита Хегсета. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Встреча состоится в Вирджинии, где Трамп планирует выступить с ободряющей речью, подчеркнув успехи военных и позитивную атмосферу среди лидеров вооруженных сил.
Это действительно просто очень приятная встреча, которая рассказывает о том, как хорошо мы справляемся в военном плане… Мы говорим о том, что мы делаем, что они делают и как мы это делаем
Решение Трампа неожиданно появиться на мероприятии, запланированном министром обороны, привело к изменению протокола безопасности и дополнительным трудностям для генералов и адмиралов, часть из которых проехала тысячи миль для участия в событии.
Документ о планировании, отправленный в субботу и пересмотренный The Post, подтверждает присутствие президента на собрании во вторник и отмечает, что его визит "значительно изменит положение безопасности" во время речи в Университете морской пехоты.
Напомним
Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов собраться на следующей неделе без предупреждения и объяснения причин на базе морской пехоты в Вирджинии.
Эта необычная директива вызвала беспокойство и путаницу среди высшего военного командования.