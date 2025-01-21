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Трамп відсвяткував інавгурацію на трьох балах з танцями та зірковими гостями

Трамп відсвяткував інавгурацію на трьох балах з танцями та зірковими гостями

Київ • УНН

 • 158575 перегляди

Дональд і Меланія Трамп відвідали три інавгураційні бали за один вечір. На заходах були присутні члени родини Трампа, політики та знаменитості, включаючи Кейтлін Дженнер та Майка Тайсона.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп влаштували три інавгураційні бали за один вечір, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

"Президент Дональд Трамп та Меланія Трамп влаштували три інавгураційні бали за один вечір, щоб відзначити початок нової ери MAGA", - пише видання.

Президент та перша леді США, як вказано, почали з балу головнокомандувача у військовому стилі, потім попрямували на бал Liberty Ball неподалік, де танцювали на сцені з усією родиною Трампа, а потім вирушили до Юніон-Стейшн на бал Starlight Ball.

"Нам потрібно було три, тому що у нас така підтримка", - сказав Трамп натовпу на балі Liberty Ball у конференц-центрі імені Волтера Е. Вашингтона у понеділок увечері.

Натовп чекав кілька годин, щоб побачити нового головнокомандувача, і він і перша леді нарешті виступили незадовго до 22:30 за місцевим часом на балу у виконанні оркестру морської піхоти США.

Перша леді дебютувала у біло-чорній довгій сукні, яка була пошита на замовлення Ерве П'єром, тим же дизайнером, який створив її інавгураційну сукню 2017 року.

Вони виконали свій перший повільний танець під гімн "Бойовий гімн Республіки" (The Battle Hymn of the Republic), виконаний оркестром морської піхоти США, а потім до них на сцені приєдналися віцепрезидент США Джей Ді Венс та його дружина Уша.

Потім пари танцювали з військовослужбовцями, як і належить.

"Це досить велике зібрання, чи не так?" - сказав президент на заході, де натовп налічував тисячі людей, і багато військовослужбовців були в парадній формі.

Перед тим, як залишити сцену, Трамп поспілкувався з військовослужбовцями, розміщеними в Південній Кореї, які з'явилися на екранах Jumbotron. "Як у нас там справи? Як справи у Кім Чен Ина?" - сказав він зі сміхом.

Потім Трамп на сцені розрізав мечем торт Air Force One, зроблений у стилі його дизайну президентського літака, від якого президент Джо Байден відмовився. "Я заберу шматочок із собою додому", - сказав він.

Коли він збирався йти, грала YMCA, і перед тим, як піти, він потанцював із мечами на сцені.

"Секретна служба починає дуже нервувати", - прокоментував Венс видовище.

Rascal Flatts грав після того, як Трампи залишили бал головнокомандувача, тоді як інші музичні виконавці, включаючи Біллі Рея Сайруса та Джейсона Олдіна, розважали публіку, чекаючи на президента і першу леді.

На балі Liberty Ball, який також проходив у конференц-центрі імені Волтера Е. Вашингтона, президент та перша леді знову танцювали під гімн The Battle Hymn of the Republic.

Однак цього разу на сцену вийшов весь клан Трампів, включаючи Тіффані Трамп, яка явно демонструвала свій животик.

Дональд Трамп-молодший був помічений танцюючим зі своїми дітьми, включаючи дочку Хлою та Каю, яка дебютувала у політиці у липні, виступивши на Національному з'їзді Республіканської партії.

До Трампа-молодшого також приєдналася його нова дівчина Беттіна Андерсон на інавгураційних заходах у ці вихідні, і йому довелося стояти на сцені на одному інавгураційному гала-вечорі з колишньою нареченою та майбутнім послом Греції Кімберлі Гілфойл.

Сім'я Трамп станцювала повільний танець під Unchained Melody — Іванка Трамп із Джаредом Кушнером, Лара Трамп із Еріком — а потім вийшов гурт The Village People, щоб знову виконати класичну композицію MAGA YMCA.

Відвідувачі балу Starlight також змогли насолодитися танцем усієї першої родини - цього разу під пісню Френка Сінатри I Did It My Way - ще одну улюблену мелодію президента.

Серед відвідувачів третього та останнього балу - куди доступ преси був набагато обмеженішим - були Кейтлін Дженнер, Вінс Вон, Джейк та Логан Пол та Майк Тайсон.

Відео, на якому Джейк Пол кладе Тайсона на спину перед прибуттям Трампів, стало вірусним.

Протягом години, поки Трампи затримувалися, уся увага була прикута до того, де мовить Fox News у прессекції балу головнокомандувача.

Натовп почав тріумфувати, побачивши колишнього ведучого Fox Піта Гегсета, обраного Трампом на посаду міністра оборони США, якого обійняв Шон Генніті з Fox News. Гегсет жартома відмовився від інтерв'ю з CNN, яка вела трансляцію неподалік, поки робив селфі з присутніми.

Пізніше Трамп привітав Гегсета зі сцени.

Також був актор Джон Войт, а також Кід Рок, який закурив сигару в місці, де не курили. Він також ніс щось схоже на віскі, коли піднявся на знімальний майданчик із Генніті та іншими гостями Fox, пише видання.

Трамп не поклав руку на Біблію під час складання присяги21.01.25, 03:19 • 106136 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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