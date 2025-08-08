Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних

Використання депутатських повноважень для просування інтересів конкретного бізнесу – це небезпечна тенденція, що підриває довіру до влади та створює ризики для економічної безпеки держави. Журналістське розслідування УНН виявило ознаки можливої координації дій між народним депутатом, головою підкомітету Верховної Ради з питань фармації Сергієм Кузьміних та фармацевтичним гігантом "Дарниця". Зібрані факти вказують на ймовірний конфлікт інтересів і потенційне зловживання впливом, що підпадає під дію статті 369-2 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН.

За даними джерел, наближених до родини власників "Дарниці" Катерини та Гліба Загоріїв, ще рік тому компанія, ймовірно, розробила план перерозподілу фармацевтичного ринку. Головна мета – монополізація фармацевтичного ринку, усунення великих дистриб’юторів та дрібних виробників, а також формування суспільної думки про те, що за високі ціни на ліки відповідальні саме аптечні мережі, а не виробники. Для реалізації цього задуму, який потребував політичної підтримки, до співпраці, за інформацією джерел, нібито залучили Сергія Кузьміних – давнього знайомого родини Загоріїв.

Інформаційна атака на аптечний маркетинг

Перший етап – публічна кампанія проти аптечного маркетингу. Основною тезою кампанії стала ідея, що "маркетинг між аптеками та фармвиробниками треба заборонити, адже саме він головна причина високих цін на ліки в Україні". Згодом Міністерство охорони здоров’я таки заборонило маркетингові договори. Проте на ціни на ліки це ніяк не повпливало – вони або просто не знизились, або навіть зросли на частину позицій.

Водночас фармгігант "Дарниця", за даними аналітиків, залишився в "плюсі", на відміну від українських пацієнтів. Так, без маркетингових платежів щомісячний прибуток фармкомпанії "Дарниця" зріс орієнтовно на пів мільярда гривень. Адже маркетингові платежі аптекам більше не виплачують, а обіцяне зниження цін на ліки, яке мало бути забезпечене зекономленими коштами – так і не відбулося.

Уряд, розуміючи безрезультатність реформи, анонсував можливий перегляд заборони маркетингових платежів. Так, заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов на останній нараді щодо регулювання фармацевтичного ринку під головуванням заступниці голови Офісу президента Ірини Верещук заявив, що заборона маркетингу не дала очікуваних результатів, ціни не знизились, а подекуди зросли на 5-10 і більше відсотків. Своєю чергою представники аптек запропонували дозволити укладання таких договорів із чітким обмеженням на рівні 15%. На їхню думку, це дозволить стабілізувати ситуацію, підтримати конкуренцію, запобігти закриттю аптек, особливо в регіонах.

Збіг риторики – ймовірний доказ лобізму

Однак, можливий лобіст "Дарниці" Сергій Кузьміних продовжує "гнути свою лінію". Навіть попри загальне визнання фармринку, що інструмент заборони маркетингу не дав очікуваних результатів, у вигляді підвищення доступності ліків – Кузьміних продовжує просувати ідею повної відмови від маркетингових угод, знову і знову повторюючи тези, які майже дослівно збігаються з офіційною позицією "Дарниці".

Контент-аналіз публікацій, заяв та виступів нардепа Кузьміних у соцмережах показав синхронність не лише у загальних оцінках ситуації, але й у формулюваннях і аргументах. Юрист Олег Шрам зауважує, що така подібність може бути підставою для офіційної лінгвістичної експертизи. Яка може встановити: спільність авторства заяв, обставини підготовки та навіть можливу координацію з бізнесом.

Фінансовий звʼязок

Ще одним важливим приводом для перевірки Сергія Кузьміних антимонопольними органами України є його фінансовий звʼязок з родиною Загоріїв, власників фармкомпанії "Дарниця". Адже, як УНН повідомляв раніше, що ще до обрання Кузьміних у парламент (ред. орієнтовно у 2016-2018 роках) благодійна організація "Фонд родини Загорій" перерахувала понад 9,5 млн грн у фонд братів Кузьміних, співзасновником якого й був майбутній нардеп. Цікавим є також той факт, що в той же період Кузьміних працював членом комісії Міністерства охорони здоровʼя, яка займалась припиненням дії реєстраційних посвідчень, і не важко здогадатись із чим була повʼязана така щедрість родини Загоріїв.

На фото: Гліб Загорій, Сергій Кузьміних, Олег Кузьміних, Катерина Загорій

Крім того, засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко у коментарі УНН також наголосив, що подібна ситуація може свідчити про зловживання впливом, передбачене статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Юрист підкреслив, що якщо нардеп, користуючись службовим становищем, діє в інтересах конкретного бізнесу, з яким повʼязаний фінансовими або іншими видами вигоди – це можна кваліфікувати як неправомірне використання впливу. На думку правника, участь парламентаря у просуванні комерційних ініціатив, за умови наявності фінансових зв’язків чи іншої вигоди, створює загрозу для економічної безпеки України та суперечить самим засадам парламентаризму.

Корупційний шлейф

Ситуацію ускладнює й те, що це не перший скандал Сергія Кузьміних. Так, у 2022 році НАБУ зафіксувало, як нардеп отримав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. За версією слідства – ці гроші він отримав за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання в одну з житомирських клінік. Справу передано до Вищого антикорупційного суду, але її розгляд затягується стороною захисту: з 86 призначених засідань – 31 було зірвано через неявку адвокатів, а сам Кузьміних пропустив 22 засідання. Попри це, Кузьміних продовжує очолювати підкомітет з питань фармації Верховної Ради України.