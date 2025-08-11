Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС
На окупованих територіях Донеччини окупаційна влада “регулює” ціни на питну воду, яка є в критичній нестачі. Бойовики проводять рейди проти продавців, що відмовляються продавати воду за фіксованою ціною.
На тлі критичної нестачі питної води на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донеччини взялися "регулювати" ціни на неї. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що гауляйтер пушилін вирішив "боротися" з цінами, а не з проблемою - зокрема, понад тиждень тривають рейди бойовиків проти продавців, які відмовилися продавати воду за нав’язаними 3,5 руб./літр.
Реальна ціна бутильованої води на ТОТ сягає 80–100 рублів за 5 л. Через збитковість торгівлі точки продажу масово закриваються. У багатьох районах єдині "джерела" - аварійні свердловини, річки або привіз із сусідніх селищ. Така вода часто небезпечна для вживання
Там наголошують, що в умовах окупації навіть базові потреби на ТОТ стають питанням виживання, а "разом із "русскім міром" приходять розруха і смерть".
За інформацією ЦНС, на окупованій Донеччині питну воду отримують виключно російські військові. Місцеве населення купує її за завищеними цінами або не має доступу, що призвело до гуманітарної катастрофи.
