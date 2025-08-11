Оккупанты на ВОТ Донетчины «регулируют» цены на воду террором на фоне ее острой нехватки - ЦНС

$41.460.00
10 августа, 08:18 • 19681 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 70382 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 146756 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 111998 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 283771 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159337 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 344387 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312627 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107435 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150046 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Украину охватит похолодание и штормовой ветер: прогноз погоды на 11 августа
Латвия передала ГСЧС Украины 16 пожарных автомобилей
путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post
Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года
Вооруженный мужчина захватил заложников во львовском супермаркете "Арсен"
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312627 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 323561 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 224035 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 146756 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
Оккупанты на ВОТ Донетчины «регулируют» цены на воду террором на фоне ее острой нехватки - ЦНС

Киев • УНН

 • 372 просмотра

На оккупированных территориях Донетчины оккупационные власти «регулируют» цены на питьевую воду, которая находится в критической нехватке. Боевики проводят рейды против продавцов, отказывающихся продавать воду по фиксированной цене.

Оккупанты на ВОТ Донетчины «регулируют» цены на воду террором на фоне ее острой нехватки - ЦНС

На фоне критической нехватки питьевой воды на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой области взялись "регулировать" цены на нее. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что гауляйтер Пушилин решил "бороться" с ценами, а не с проблемой - в частности, более недели продолжаются рейды боевиков против продавцов, отказавшихся продавать воду по навязанным 3,5 руб./литр.

Реальная цена бутилированной воды на ВОТ достигает 80–100 рублей за 5 л. Из-за убыточности торговли точки продажи массово закрываются. Во многих районах единственные "источники" - аварийные скважины, реки или привоз из соседних поселков. Такая вода часто опасна для употребления

- рассказывают в ЦНС.

Там подчеркивают, что в условиях оккупации даже базовые потребности на ВОТ становятся вопросом выживания, а "вместе с "русским миром" приходят разруха и смерть".

Напомним

По информации ЦНС, на оккупированной Донетчине питьевую воду получают исключительно российские военные. Местное население покупает ее по завышенным ценам или не имеет доступа, что привело к гуманитарной катастрофе.

Без воды, но с нечистотами: оккупанты отравляют последние реки на ВОТ - ЦНС

Вадим Хлюдзинский

Общество
Донецкая область