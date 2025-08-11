Оккупанты на ВОТ Донетчины «регулируют» цены на воду террором на фоне ее острой нехватки - ЦНС
На оккупированных территориях Донетчины оккупационные власти «регулируют» цены на питьевую воду, которая находится в критической нехватке. Боевики проводят рейды против продавцов, отказывающихся продавать воду по фиксированной цене.
На фоне критической нехватки питьевой воды на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой области взялись "регулировать" цены на нее. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Отмечается, что гауляйтер Пушилин решил "бороться" с ценами, а не с проблемой - в частности, более недели продолжаются рейды боевиков против продавцов, отказавшихся продавать воду по навязанным 3,5 руб./литр.
Реальная цена бутилированной воды на ВОТ достигает 80–100 рублей за 5 л. Из-за убыточности торговли точки продажи массово закрываются. Во многих районах единственные "источники" - аварийные скважины, реки или привоз из соседних поселков. Такая вода часто опасна для употребления
Там подчеркивают, что в условиях оккупации даже базовые потребности на ВОТ становятся вопросом выживания, а "вместе с "русским миром" приходят разруха и смерть".
По информации ЦНС, на оккупированной Донетчине питьевую воду получают исключительно российские военные. Местное население покупает ее по завышенным ценам или не имеет доступа, что привело к гуманитарной катастрофе.
