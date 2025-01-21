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Трамп не поклав руку на Біблію під час складання присяги

Трамп не поклав руку на Біблію під час складання присяги

Київ • УНН

 • 106136 перегляди

Під час інавгурації Дональд Трамп не поклав руку на Біблію, коли складав присягу президента США. Меланія Трамп тримала дві Біблії - особисту Трампа та історичну Біблію Лінкольна.

Президент США Дональд Трамп не поклав руку на Біблію, складаючи присягу під час інавгурації. Перша леді Меланія Трамп стояла поруч із президентом, тримаючи дві Біблії, але 47-й президент США не поклав руку на жодну з них. Про це інформує ABC News, передає УНН.

Деталі

За інформацією ABC News, Меланія Трамп тримала в руках особисту Біблію свого чоловіка, подаровану йому матір'ю, і Біблію Лінкольна, яку президент Авраам Лінкольн використав для прийняття присяги у 1861 році. Президент США Дональд Трамп не поклав руку на Біблію. Натомість він підняв праву руку, коли складав присягу перед головним суддею Верховного суду Джоном Робертсом.

Зазначається, що немає жодних юридичних вимог до президента покласти руку на Біблію.

Відповідно до статті VI, Пункту 3 Конституції США, яка охоплює присяги при вступі на посаду, члени Конгресу, законодавчі органи штатів, а також виконавчі та судові посадові особи по всій країні зобов'язані "присягою або урочистою заявою" підтримувати Конституцію

- повідомляє ABC News.

Однак, йдеться далі, "жодний релігійний тест ніколи не буде вимогою для обіймання будь-якої посади чи публічної довіри в межах Сполучених Штатів".

В ABC News нагадали, що під час своєї першої інавгурації 20 січня 2017 року Трамп поклав праву руку на дві Біблії, які тримала перша леді, коли суддя приводив його до присяги як 45-го президента.

Нагадаємо

Дональд Трамп у виступі подякував присутнім та заявив про початок "золотого віку" Америки.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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