Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги
Киев • УНН
Во время инаугурации Дональд Трамп не положил руку на Библию, когда приносил присягу президента США. Мелания Трамп держала две Библии - личную Трампа и историческую Библию Линкольна.
Президент США Дональд Трамп не положил руку на Библию, принося присягу во время инаугурации. Первая леди Мелания Трамп стояла рядом с президентом, держа две Библии, но 47-й президент США не положил руку ни на одну из них. Об этом информирует ABC News, передает УНН.
Детали
По информации ABC News, Мелания Трамп держала в руках личную Библию своего мужа, подаренную ему матерью, и Библию Линкольна, которую президент Авраам Линкольн использовал для принятия присяги в 1861 году. Президент США Дональд Трамп не положил руку на Библию. Вместо этого он поднял правую руку, когда принимал присягу перед главным судьей Верховного суда Джоном Робертсом.
Отмечается, что нет никаких юридических требований к президенту положить руку на Библию.
В соответствии со статьей VI, пункт 3 Конституции США, которая охватывает присяги при вступлении в должность, члены Конгресса, законодательные органы штатов, а также исполнительные и судебные должностные лица по всей стране обязаны "присягой или торжественным заявлением" поддерживать Конституцию
Однако, говорится далее, "никакой религиозный тест никогда не будет требованием для занятия любой должности или публичного доверия в пределах Соединенных Штатов".
В ABC News напомнили, что во время своей первой инаугурации 20 января 2017 года Трамп положил правую руку на две Библии, которые держала первая леди, когда судья приводил его к присяге как 45-го президента.
Напомним
Дональд Трамп в выступлении поблагодарил присутствующих и заявил о начале "золотого века" Америки.