Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Президент США Дональд Трамп и первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп устроили три инаугурационных бала за один вечер, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

"Президент Дональд Трамп и Мелания Трамп устроили три инаугурационных бала за один вечер, чтобы отметить начало новой эры MAGA", - пишет издание.

Президент и первая леди США, как указано, начали с бала главнокомандующего в военном стиле, затем направились на бал Liberty Ball неподалеку, где танцевали на сцене со всей семьей Трампа, а затем отправились в Юнион-Стейшн на бал Starlight Ball.

"Нам нужно было три, потому что у нас такая поддержка", - сказал Трамп толпе на балу Liberty Ball в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона в понедельник вечером.

Толпа ждала несколько часов, чтобы увидеть нового главнокомандующего, и он и первая леди наконец выступили незадолго до 22:30 по местному времени на балу в исполнении оркестра морской пехоты США.

Первая леди дебютировала в бело-черном длинном платье, которое было пошито на заказ Эрве Пьером, тем же дизайнером, который создал ее инаугурационное платье 2017 года.

Они исполнили свой первый медленный танец под гимн "Боевой гимн Республики" (The Battle Hymn of the Republic), исполненный оркестром морской пехоты США, а затем к ним на сцене присоединились вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша.

Затем пары танцевали с военнослужащими, как и положено.

"Это довольно большое собрание, не так ли?" - сказал президент на мероприятии, где толпа насчитывала тысячи людей, и многие военнослужащие были в парадной форме.

Перед тем, как покинуть сцену, Трамп пообщался с военнослужащими, размещенными в Южной Корее, которые появились на экранах Jumbotron. "Как у нас там дела? Как дела у Ким Чен Ына?" - сказал он со смехом.

Затем Трамп на сцене разрезал мечом торт Air Force One, сделанный в стиле его дизайна президентского самолета, от которого президент Джо Байден отказался. "Я заберу кусочек с собой домой", - сказал он.

Когда он собирался уходить, играла YMCA, и перед тем, как уйти, он потанцевал с мечами на сцене.

"Секретная служба начинает очень нервничать", - прокомментировал Вэнс зрелище.

Rascal Flatts играл после того, как Трампы покинули бал главнокомандующего, тогда как другие музыкальные исполнители, включая Билли Рэя Сайруса и Джейсона Олдина, развлекали публику, ожидая президента и первую леди.

На балу Liberty Ball, который также проходил в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона, президент и первая леди снова танцевали под гимн The Battle Hymn of the Republic.

Однако в этот раз на сцену вышел весь клан Трампов, включая Тиффани Трамп, которая явно демонстрировала свой животик.

Дональд Трамп-младший был замечен танцующим со своими детьми, включая дочь Хлою и Каю, которая дебютировала в политике в июле, выступив на Национальном съезде Республиканской партии.

К Трампу-младшему также присоединилась его новая девушка Беттина Андерсон на инаугурационных мероприятиях в эти выходные, и ему пришлось стоять на сцене на одном инаугурационном гала-вечере с бывшей невестой и будущим послом Греции Кимберли Гилфойл.

Семья Трамп станцевала медленный танец под Unchained Melody - Иванка Трамп с Джаредом Кушнером, Лара Трамп с Эриком - а затем вышла группа The Village People, чтобы снова исполнить классическую композицию MAGA YMCA.

Посетители бала Starlight также смогли насладиться танцем всей первой семьи - на этот раз под песню Фрэнка Синатры I Did It My Way - еще одну любимую мелодию президента.

Среди посетителей третьего и последнего бала - куда доступ прессы был гораздо более ограниченным - были Кейтлин Дженнер, Винс Вон, Джейк и Логан Пол и Майк Тайсон.

Видео, на котором Джейк Пол кладет Тайсона на спину перед прибытием Трампов, стало вирусным.

В течение часа, пока Трампы задерживались, все внимание было приковано к тому, где вещает Fox News в прессекции бала главнокомандующего.

Толпа начала ликовать при виде бывшего ведущего Fox Пита Хегсета, избранного Трампом на должность министра обороны США, которого занял Шон Хеннити из Fox News. Гегсет в шутку отказался от интервью с CNN, которая вела трансляцию неподалеку, пока делал селфи с собравшимися.

Позже Трамп поздравил Хегсета со сцены.

Также был актер Джон Уайт, а также Кид Рок, который закурил сигару в месте, где не курили. Он также нес что-то похожее на виски, когда поднялся на съемочную площадку с Геннити и другими гостями Fox, пишет издание.

