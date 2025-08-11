$41.460.00
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Владислав Косиняк-Камыш считает, что приглашение Президента Зеленского на встречу Трампа и путина на Аляске 15 августа было бы лучшим решением. Он верит, что сейчас Украина ближе «по крайней мере к прекращению огня», чем когда-либо.

«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным

Приглашение Президента Украины Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, было бы "лучшим решением". Об этом в комментарии РАР заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН.

Детали

По его убеждению, сейчас "Украина ближе, чем когда-либо, по крайней мере к прекращению огня".

Я считаю, что Президента Зеленского пригласят. Сегодня появляется информация, что есть вероятность того, что Президент Зеленский примет участие во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет

- сказал польский чиновник.

Он подчеркнул, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".

На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели, которая заключается в заключении мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что если это произойдет 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, это станет "лучшим подарком для этой части света и для нашего будущего".

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригласил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом. Встреча запланирована на 3 сентября 2025 года.

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша