«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным
Киев • УНН
Владислав Косиняк-Камыш считает, что приглашение Президента Зеленского на встречу Трампа и путина на Аляске 15 августа было бы лучшим решением. Он верит, что сейчас Украина ближе «по крайней мере к прекращению огня», чем когда-либо.
Приглашение Президента Украины Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, было бы "лучшим решением". Об этом в комментарии РАР заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН.
Детали
По его убеждению, сейчас "Украина ближе, чем когда-либо, по крайней мере к прекращению огня".
Я считаю, что Президента Зеленского пригласят. Сегодня появляется информация, что есть вероятность того, что Президент Зеленский примет участие во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет
Он подчеркнул, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".
На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели, которая заключается в заключении мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира
Он добавил, что если это произойдет 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, это станет "лучшим подарком для этой части света и для нашего будущего".
Напомним
Президент США Дональд Трамп пригласил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом. Встреча запланирована на 3 сентября 2025 года.
В Польше осквернили памятник жертвам Волынской трагедии: полиция расследует акт вандализма07.08.25, 18:15 • 4681 просмотр