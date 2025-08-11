«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным

Приглашение Президента Украины Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, было бы "лучшим решением". Об этом в комментарии РАР заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН.

По его убеждению, сейчас "Украина ближе, чем когда-либо, по крайней мере к прекращению огня".

Я считаю, что Президента Зеленского пригласят. Сегодня появляется информация, что есть вероятность того, что Президент Зеленский примет участие во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет

Он подчеркнул, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".

На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели, которая заключается в заключении мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира