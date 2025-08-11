"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
Київ • УНН
Владислав Косіняк-Камиш вважає, що запрошення Президента Зеленського на зустріч Трампа та путіна на Алясці 15 серпня було б найкращим рішенням. Він вірить, що нині Україна ближча "принаймні до припинення вогню", ніж будь-коли.
Запрошення Президента України Володимир Зеленського на зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, заплановану на 15 серпня на Алясці, було б "найкращим рішенням". Про це в коментарі РАР заявив віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє УНН.
Деталі
На його переконання, нині "Україна ближча, ніж будь-коли, принаймні до припинення вогню".
Я вважаю, що Президента Зеленського запросять. Сьогодні з’являється інформація, що є ймовірність того, що Президент Зеленський візьме участь у зустрічі Трампа та путіна. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться
Він підкреслив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого та тривалого миру".
Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети, яка полягає в укладенні миру. Польща зробить усе, щоб досягти такого справедливого миру
Він додав, що якщо це станеться 15 серпня, в день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, це стане "найкращим подарунком для цієї частини світу та для нашого майбутнього".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп запросив новообраного президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому. Зустріч запланована на 3 вересня 2025 року.
