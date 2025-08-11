"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 серпня, 08:18 • 20322 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 72372 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 148240 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 113089 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 284689 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159611 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 345086 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 313044 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107458 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150062 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
96%
750мм
Популярнi новини
Коли Чорний Місяць з'явиться над Землею: озвучена дата унікальної події 2025 року10 серпня, 15:43 • 10651 перегляди
США припиняють фінансування війни в Україні та прагнуть мирного врегулювання - ВенсVideo10 серпня, 16:06 • 4382 перегляди
росія вдарила КАБом по Запоріжжю: є влучання у цівільний об'єкт, постраждали люди10 серпня, 16:24 • 4090 перегляди
Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"10 серпня, 16:48 • 12893 перегляди
Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10 серпня, 19:08 • 4762 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 345086 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 222355 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 313044 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 324088 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 224370 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Аляска
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 57351 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 148247 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 324092 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 230800 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 240003 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Bild
The New York Times
The Times
Економіст (журнал)

"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Владислав Косіняк-Камиш вважає, що запрошення Президента Зеленського на зустріч Трампа та путіна на Алясці 15 серпня було б найкращим рішенням. Він вірить, що нині Україна ближча "принаймні до припинення вогню", ніж будь-коли.

"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним

Запрошення Президента України Володимир Зеленського на зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, заплановану на 15 серпня на Алясці, було б "найкращим рішенням". Про це в коментарі РАР заявив віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє УНН.

Деталі

На його переконання, нині "Україна ближча, ніж будь-коли, принаймні до припинення вогню".

Я вважаю, що Президента Зеленського запросять. Сьогодні з’являється інформація, що є ймовірність того, що Президент Зеленський візьме участь у зустрічі Трампа та путіна. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться

- сказав польський урядовець.

Він підкреслив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого та тривалого миру".

Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети, яка полягає в укладенні миру. Польща зробить усе, щоб досягти такого справедливого миру

– наголосив Косіняк-Камиш.

Він додав, що якщо це станеться 15 серпня, в день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, це стане "найкращим подарунком для цієї частини світу та для нашого майбутнього".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп запросив новообраного президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому. Зустріч запланована на 3 вересня 2025 року.

У Польщі осквернили памʼятник жертвам Волинської трагедії: поліція розслідує акт вандалізму07.08.25, 18:15 • 4681 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща