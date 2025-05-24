Віцепрезидент США Венс заявив про кінець "ери беззаперечного домінування США" - ЗМІ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своєї промови на церемонії вручення дипломів у Військово-морській академії у п'ятницю попередив про кінець "ери беззаперечного домінування США". Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

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Венс, який служив у Корпусі морської піхоти США, розхвалив зовнішньополітичну позицію адміністрації під час звернення до випускників Військово-морської академії. Він заявив, що нещодавня поїздка президента США на Близький Схід "ознаменувала кінець багаторічного підходу до зовнішньої політики, який, на мою думку, був розривом із прецедентом, встановленим нашими батьками-засновниками".

"Те, що ми бачимо від президента Трампа, – це зміна політики покоління з глибокими наслідками для роботи, яку кожен з вас буде зобов’язаний виконати", - сказав віцепрезидент США.

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Він сказав, що США були "наддержавою без рівних" протягом короткого часу після розпаду Радянського Союзу, але з того часу світова арена змінилася.

"Епоха беззаперечного домінування США закінчилася. Сьогодні ми стикаємося з серйозними загрозами з боку Китаю, росії та інших країн, які прагнуть перемогти нас у кожній галузі – від спектру до низької навколоземної орбіти, ланцюгів постачання та навіть нашої комунікаційної інфраструктури", - сказав Венс.

Венс додав, що адміністрація Трампа зосереджена на розширенні "технологічної переваги" американських військових над їхніми супротивниками. Він додав, що США не можуть вважати, що військові дії "пройдуть без витрат", і що військові повинні відправляти війська на війну "з правильними інструментами".

Венс також розкритикував попередніх лідерів США, які "промінювали національну оборону та підтримку наших альянсів на державотворення та втручання у справи іноземних країн".

"Замість того, щоб присвятити свою енергію реагуванню на зростання майже рівних конкурентів, таких як Китай, наші лідери займалися тим, що, на їхню думку, було б легкою роботою для світової превентивної наддержави. Наскільки важко може бути побудувати кілька демократій на Близькому Сході? Ну, виявляється, майже неможливо важко і неймовірно дорого", – сказав віцепрезидент США.

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