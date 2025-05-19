Перші переговори двох найвідоміших католиків США: Лев XIV та Венс підтвердили "добрі двосторонні відносини"

Зустріч віцепрезидента США та новообранного понтифіка відбулася після того, як Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною та росією у Ватикані.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

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Папа Лев зустрівся з Джей Ді Венсом - ці переговори відбулися на тлі прагнення представників "правої" політичної гілки США, які раніше були нерідко у конфлікті з Папою Франциском, поліпшити зв'язки з Папством, зокрема встановити відносини з новообраним Левом XIV.

New York Times також звертає увагу, що зустріч відбулася після того, як у п'ятницю Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною та росією у Ватикані.

Після інавгураційної меси в неділю Папа Римський і віце-президент провели приватну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. - нагадує видання.

Що відомо про переговори понтифіка та віцепрезидента Сполучених Штатів Америки

Між Ватиканом і паном Венсом переговори були "сердечними" та підтвердили "добрі двосторонні відносини". Про це йдеться у заяві прес-служби Ватикану.

Зустріч між Левом та Венсом розпочалася віч-на-віч в Апостольському палаці. Потім до віце-президента приєднався державний секретар Марко Рубіо, за ним їхні подружжя та решта делегації США.

Обговорювалася співпраця між Церквою та державою, а також деякі питання, що мають особливе значення для церковного життя та релігійної свободи - йдеться у заяві Ватикану.

Відбувся обмін думками щодо деяких актуальних міжнародних питань, заклик до поваги до гуманітарного права та міжнародного права в зонах конфліктів та до переговорного вирішення між залученими сторонами - йдеться у заяві.

Джей Ді Венс також зустрівся з архієпископом Полом Галлахером, міністром закордонних справ Ватикану.

Відносини консерваторів США та Ватикану будуть перезавантажені?

Зустріч Венса дала деяким американським правим надію на те, що їхні відносини зі Святим Престолом можуть бути оновлені.

Times нагадує про після багатьох років конфлікту з Папою Франциском, попередником Лева. Франциск критикував деякі погляди президента Трампа як "нехристиянські". Також Франциск часто конфліктував з республіканськими пріоритетами, зокрема щодо імміграції, під час обох президентств Трампа. Попередник Лева знаходив більше партнерства з демократами в таких питаннях, як захист навколишнього середовища та ядерна угода з Іраном.

Поміркований Лев, схоже, поділяє багато поглядів свого попередника і, здається, критикував Венса в нині видаленому акаунті в соціальних мережах, пов'язаному з його ім'ям, за богослов'я віце-президента і його жорстку позицію щодо імміграції. - зауважує New York Times.

Втім Папа Римський зробив єдність однією з перших тем свого нового папства, в тому числі на інавгураційній месі в неділю. Крім того, деякі консервативні американські католики знайшли спільні риси з Лева, у контексті його місіонерській чутливості, а також у адміністративному прагматизмі.

Нагадаємо

Під час інавгураційної промови Папа Лев XIV наголосив, що Україна чекає на справедливий мир. Понтифік згадав і про бойові дії в секторі Газа.

Володимир Зеленський передав Папі Леву XIV ікону, написану на уламку ящика з-під артилерійських установок, привезеного з-під Ізюма.

Голова Єврокомісії та віце-президент США провели зустріч у Римі, обговоривши питання торгівлі та ситуацію в Україні.