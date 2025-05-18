Урсула фон дер Ляєн поговорила з Венсом про припинення вогню в Україні: деталі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася в Римі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Однією з тем розмови стало припинення вогню в Україні, передає УНН.

Я була рада знову зустрітися з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом... Вона (зустріч - ред.) була необхідна. І вона була хороша. Дійсно, ми знайшли багато спільного, що природно для таких сильних партнерів, як ми - написала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, в торгівлі вони хочуть хорошої угоди, яка принесе користь людям і бізнесу по обидва боки Атлантики.

Наші команди працюють цілодобово, щоб знайти рішення. Ми впевнені, що досягнемо цього - додала голова Єврокомісії.

Також Венс і фон дер Ляєн обговорили Україну.

Ми обидва хочемо припинення вогню, яке призведе до справедливого і тривалого миру для України. Я ціную зусилля США щодо припинення цієї війни - зазначила фон дер Ляєн.

Нарешті, щодо оборони — Європа активізується, і це добре. Це означає сильніший ЄС, і це також піде на користь НАТО, резюмувала голова Єврокомісії.

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