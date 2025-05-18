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Урсула фон дер Ляєн поговорила с Венсом о прекращении огня в Украине: детали

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Председатель Еврокомиссии и вице-президент США провели встречу в Риме, обсудив вопросы торговли и ситуацию в Украине. Они выразили общее стремление к справедливому и прочному миру.

Урсула фон дер Ляєн поговорила с Венсом о прекращении огня в Украине: детали

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Риме с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. Одной из тем разговора стало прекращение огня в Украине, передает УНН.

Я была рада снова встретиться с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом... Она (встреча - ред.) была необходима. И она была хорошая. Действительно, мы нашли много общего, что естественно для таких сильных партнеров, как мы 

- написала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в торговле они хотят хорошего соглашения, которое принесет пользу людям и бизнесу по обе стороны Атлантики.

Наши команды работают круглосуточно, чтобы найти решение. Мы уверены, что достигнем этого 

- добавила глава Еврокомиссии.

Также Вэнс и фон дер Ляйен обсудили Украину.

Мы оба хотим прекращения огня, которое приведет к справедливому и длительному миру для Украины. Я ценю усилия США по прекращению этой войны 

- отметила фон дер Ляйен.

Наконец, что касается обороны — Европа активизируется, и это хорошо. Это означает более сильный ЕС, и это также пойдет на пользу НАТО, резюмировала глава Еврокомиссии.

Санкции против рф и обмен пленными: о чем Зеленский говорил на "хорошей встрече" с Венсом и Рубио18.05.2025, 17:29 • 2162 просмотра

Напомним

В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Вэнсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Европейская комиссия
Рим
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Соединенные Штаты
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