Урсула фон дер Ляєн поговорила с Венсом о прекращении огня в Украине: детали
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии и вице-президент США провели встречу в Риме, обсудив вопросы торговли и ситуацию в Украине. Они выразили общее стремление к справедливому и прочному миру.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Риме с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. Одной из тем разговора стало прекращение огня в Украине, передает УНН.
Я была рада снова встретиться с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом... Она (встреча - ред.) была необходима. И она была хорошая. Действительно, мы нашли много общего, что естественно для таких сильных партнеров, как мы
По ее словам, в торговле они хотят хорошего соглашения, которое принесет пользу людям и бизнесу по обе стороны Атлантики.
Наши команды работают круглосуточно, чтобы найти решение. Мы уверены, что достигнем этого
Также Вэнс и фон дер Ляйен обсудили Украину.
Мы оба хотим прекращения огня, которое приведет к справедливому и длительному миру для Украины. Я ценю усилия США по прекращению этой войны
Наконец, что касается обороны — Европа активизируется, и это хорошо. Это означает более сильный ЕС, и это также пойдет на пользу НАТО, резюмировала глава Еврокомиссии.
Санкции против рф и обмен пленными: о чем Зеленский говорил на "хорошей встрече" с Венсом и Рубио18.05.2025, 17:29 • 2162 просмотра
Напомним
В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Вэнсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.