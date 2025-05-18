Урсула фон дер Ляєн поговорила с Венсом о прекращении огня в Украине: детали

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Риме с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. Одной из тем разговора стало прекращение огня в Украине, передает УНН.

Я была рада снова встретиться с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом... Она (встреча - ред.) была необходима. И она была хорошая. Действительно, мы нашли много общего, что естественно для таких сильных партнеров, как мы - написала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в торговле они хотят хорошего соглашения, которое принесет пользу людям и бизнесу по обе стороны Атлантики.

Наши команды работают круглосуточно, чтобы найти решение. Мы уверены, что достигнем этого - добавила глава Еврокомиссии.

Также Вэнс и фон дер Ляйен обсудили Украину.

Мы оба хотим прекращения огня, которое приведет к справедливому и длительному миру для Украины. Я ценю усилия США по прекращению этой войны - отметила фон дер Ляйен.

Наконец, что касается обороны — Европа активизируется, и это хорошо. Это означает более сильный ЕС, и это также пойдет на пользу НАТО, резюмировала глава Еврокомиссии.

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Напомним

В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Вэнсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.