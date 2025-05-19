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Первые переговоры двух самых известных католиков США: Лев XIV и Венс подтвердили "добрые двусторонние отношения"

Киев • УНН

 • 806 просмотра

В Ватикане состоялись переговоры между Львом XIV и Джей Ди Венсом. Обсуждали сотрудничество между Церковью и государством, вопросы религиозной свободы и ситуацию в Украине.

Первые переговоры двух самых известных католиков США: Лев XIV и Венс подтвердили "добрые двусторонние отношения"

Встреча вице-президента США и новоизбранного понтифика состоялась после того, как Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Украиной и россией в Ватикане.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Папа Лев встретился с Джей Ди Венсом - эти переговоры состоялись на фоне стремления представителей "правой" политической ветви США, которые ранее нередко были в конфликте с Папой Франциском,  улучшить связи с Папством, в частности установить отношения с новоизбранным Львом XIV.

New York Times также обращает внимание, что встреча состоялась после того, как в пятницу Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Украиной и россией в Ватикане

После инаугурационной мессы в воскресенье Папа Римский и вице-президент провели частную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- напоминает издание.

Что известно о переговорах понтифика и вице-президента Соединенных Штатов Америки

Между Ватиканом и господином Венсом переговоры были "сердечными" и подтвердили "добрые двусторонние отношения". Об этом говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.

Встреча между Львом и господином Венсом началась с глазу на глаз в Апостольском дворце. Затем к вице-президенту присоединился государственный секретарь Марко Рубио, за ним их супруги и остальная делегация США.

Обсуждалось сотрудничество между Церковью и государством, а также некоторые вопросы, имеющие особое значение для церковной жизни и религиозной свободы

- говорится в заявлении Ватикана.

Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, призыв к уважению гуманитарного права и международного права в зонах конфликтов и к переговорному решению между вовлеченными сторонами 

- говорится в заявлении.

Джей Ди Венс также встретился с архиепископом Полом Галлахером, министром иностранных дел Ватикана.

Отношения консерваторов США и Ватикана будут перезагружены? 

Встреча Венса дала некоторым американским правым надежду на то, что их отношения со Святым Престолом могут быть обновлены.

Times напоминает о  после многих лет конфликта с Папой Франциском, предшественником Льва. Франциск критиковал некоторые взгляды президента Трампа как "нехристианские". Также Франциск часто конфликтовал с республиканскими приоритетами, в частности относительно иммиграции, во время обоих президентств Трампа. Предшественник Льва находил больше партнерства с демократами в таких вопросах, как защита окружающей среды и ядерная сделка с Ираном.

Умеренный Лев, похоже, разделяет многие взгляды своего предшественника и, кажется, критиковал Венса в ныне удаленном аккаунте в социальных сетях, связанном с его именем, за богословие вице-президента и его жесткую позицию по иммиграции. 

- отмечает New York Times.

Впрочем Папа Римский сделал единство одной из первых тем своего нового папства, в том числе на инаугурационной мессе в воскресенье. Кроме того, некоторые консервативные американские католики нашли общие черты со Льва, в контексте его миссионерской чувствительности, а также в административном прагматизме.

Напомним

Во время инаугурационной речи Папа Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.

Владимир Зеленский передал Папе Льву XIV икону, написанную на обломке ящика из-под артиллерийских установок, привезенного из-под Изюма. 

Глава Еврокомиссии и вице-президент США провели встречу в Риме, обсудив вопросы торговли и ситуацию в Украине

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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