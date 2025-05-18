Зеленський подарував Папі Римському ікону, написану на ящику з-під зброї з-під Ізюма

Президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма, передає УНН.

Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала росія і кого дуже чекають удома, в Україні - написав Зеленський у Telegram.

Він додав, що в Україні моляться за життя всіх депортованих дітей і сподіваються на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому.

Київ готовий до діалогу в будь-якому форматі: Зеленський після аудієнції з Папою Римським Левом XIV

Нагадаємо

Під час інавгураційної промови Папа Лев XIV наголосив, що Україна чекає на справедливий мир. Понтифік згадав і про бойові дії в секторі Газа.