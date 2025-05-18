Зеленский подарил Папе Римскому икону, написанную на ящике из-под оружия из-под Изюма
Киев • УНН
Владимир Зеленский передал Папе Льву XIV икону, написанную на обломке ящика из-под артиллерийских установок, привезенного из-под Изюма. Икона символизирует защиту украинских детей, пострадавших от войны.
Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма, передает УНН.
Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она – о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала россия и кого очень ждут дома, в Украине
Он добавил, что в Украине молятся за жизнь всех депортированных детей и надеются на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой.
Киев готов к диалогу в любом формате: Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV18.05.25, 16:56 • 2458 просмотров
Напомним
Во время инаугурационной речи Папа Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.