Зеленский подарил Папе Римскому икону, написанную на ящике из-под оружия из-под Изюма

Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма, передает УНН.

Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она – о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала россия и кого очень ждут дома, в Украине - написал Зеленский в Telegram.

Он добавил, что в Украине молятся за жизнь всех депортированных детей и надеются на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой.

Киев готов к диалогу в любом формате: Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV

Напомним

Во время инаугурационной речи Папа Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.