Киев готов к диалогу в любом формате: Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской побывали на аудиенции у Папы Римского Льва XIV. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и заверил, что Киев готов к диалогу в любом формате, передает УНН.

После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию. Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и россией.

Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира - резюмировал Президент.

Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал

Напомним

Во время инаугурационной речи Папа Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.