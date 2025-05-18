Киев готов к диалогу в любом формате: Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV. Президент поблагодарил за поддержку Украины и заявил о готовности к диалогу.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской побывали на аудиенции у Папы Римского Льва XIV. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и заверил, что Киев готов к диалогу в любом формате, передает УНН.
После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию. Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны
Глава государства поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и россией.
Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира
Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал18.05.25, 15:29 • 15939 просмотров
Напомним
Во время инаугурационной речи Папа Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.