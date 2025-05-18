Київ готовий до діалогу в будь-якому форматі: Зеленський після аудієнції з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською побували на аудієнції у Папи Римського Лева XIV. Глава держави подякував за підтримку України і завпенив, що Київ готовий до діалогу в будь-якому форматі, передає УНН.

Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію. Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни - повідомив Зеленський.

Глава держави подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та росією.

Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру - резюмував Президент.

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

Нагадаємо

Під час інавгураційної промови Папа Лев XIV наголосив, що Україна чекає на справедливий мир. Понтифік згадав і про бойові дії в секторі Газа.