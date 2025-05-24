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Вице-президент США Венс заявил о конце "эры бесспорного доминирования США" - СМИ

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Джей Ди Венс предупредил об окончании "эры бесспорного доминирования США" в мире. Он подчеркнул необходимость противостоять угрозам со стороны Китая и россии.

Вице-президент США Венс заявил о конце "эры бесспорного доминирования США" - СМИ

Вице-президент США Джей Ди Венс во время своей речи на церемонии вручения дипломов в Военно-морской академии в пятницу предупредил о конце "эры бесспорного доминирования США". Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Венс, который служил в Корпусе морской пехоты США, расхвалил внешнеполитическую позицию администрации во время обращения к выпускникам Военно-морской академии. Он заявил, что недавняя поездка президента США на Ближний Восток "ознаменовала конец многолетнего подхода к внешней политике, который, по моему мнению, был разрывом с прецедентом, установленным нашими отцами-основателями".

"То, что мы видим от президента Трампа, – это изменение политики поколения с глубокими последствиями для работы, которую каждый из вас будет обязан выполнить", - сказал вице-президент США.

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Он сказал, что США были "сверхдержавой без равных" в течение короткого времени после распада Советского Союза, но с тех пор мировая арена изменилась.

"Эпоха бесспорного доминирования США закончилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами со стороны Китая, россии и других стран, которые стремятся победить нас в каждой отрасли – от спектра до низкой околоземной орбиты, цепей поставок и даже нашей коммуникационной инфраструктуры", - сказал Венс.

Венс добавил, что администрация Трампа сосредоточена на расширении "технологического превосходства" американских военных над их противниками. Он добавил, что США не могут считать, что военные действия "пройдут без затрат", и что военные должны отправлять войска на войну "с правильными инструментами".

Венс также раскритиковал предыдущих лидеров США, которые "променяли национальную оборону и поддержку наших альянсов на государствообразование и вмешательство в дела иностранных стран".

"Вместо того, чтобы посвятить свою энергию реагированию на рост почти равных конкурентов, таких как Китай, наши лидеры занимались тем, что, по их мнению, было бы легкой работой для мировой превентивной сверхдержавы. Насколько трудно может быть построить несколько демократий на Ближнем Востоке? Ну, оказывается, почти невозможно трудно и невероятно дорого", – сказал вице-президент США.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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